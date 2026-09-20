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Excombatientes volvieron a Malvinas y desplegaron una bandera inspirada en la Selección
Una delegación integrada por veteranos y familiares de soldados caídos en la guerra de 1982 viajó a las islas, recorrió antiguos escenarios de combate y realizó un homenaje en el cementerio de Darwin.
Una docena de excombatientes y familiares de soldados argentinos fallecidos durante la guerra de Malvinas regresó a las islas para participar de una serie de homenajes y recorridas por los lugares donde se desarrolló el conflicto de 1982.
Uno de los momentos centrales se vivió en el cementerio de Darwin, donde la delegación recordó a los caídos, entonó el Himno Nacional y desplegó distintas banderas argentinas.
Entre ellas apareció una con la inscripción “Las Malvinas son argentinas”, cuyo diseño reproduce la forma y la tipografía de la que mostraron jugadores de la Selección argentina luego del triunfo ante Inglaterra en el último Mundial.
Durante la visita, los veteranos también recorrieron Puerto Argentino y distintos sectores donde tuvieron lugar algunos de los combates de la guerra del Atlántico Sur.
“Este para nosotros es un viaje humanitario. Es muy importante venir acá para cerrar esta historia”, expresó el excombatiente Ramón Robles en declaraciones recogidas por la agencia EFE.
Por su parte, Eduardo Albornoz recordó las condiciones en las que llegaron a las islas muchos de los jóvenes conscriptos. “En ese momento todos teníamos un mes de incorporados al servicio militar”, señaló.
Además, relató las dificultades que atravesaron durante el conflicto y aseguró que, durante aquel período, muchos de los soldados llegaron a perder entre 14 y 15 kilos.
La delegación permaneció durante una semana en las Malvinas y finalizó su viaje el viernes, luego de completar los homenajes y las recorridas por los distintos escenarios vinculados con la guerra de 1982.
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