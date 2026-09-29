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Scaloni habló de su futuro en la Selección y de la despedida de Messi
El entrenador argentino confirmó que existen conversaciones con la AFA para renovar su contrato y aseguró que la despedida de Lionel Messi será un momento especial. También habló del recambio generacional y del desafío de mantener competitivo al equipo.
Lionel Scaloni rompió el silencio sobre su futuro al frente de la Selección Argentina y dejó señales positivas respecto a su continuidad. En conferencia de prensa, antes del amistoso ante Bolivia, el entrenador aseguró que existe una buena predisposición de ambas partes para extender su vínculo con la AFA.
“Hay predisposición de las dos partes. Cuando tengamos algo concreto lo comunicaremos”, expresó el técnico, cuyo contrato finaliza en diciembre, mientras avanzan las conversaciones con la dirigencia encabezada por Claudio Tapia.
Uno de los temas centrales de la conferencia fue Lionel Messi y su despedida de la Selección. Scaloni volvió a destacar la importancia del momento que vivirá el capitán argentino y explicó que se hicieron todos los esfuerzos para que pueda tener un cierre especial con la camiseta albiceleste.
El entrenador también se refirió al futuro del equipo sin Messi y remarcó que comienza una nueva etapa para la Selección. En ese sentido, destacó la aparición de nuevos futbolistas y la necesidad de que el grupo mantenga la identidad construida durante los últimos años.
Además, Scaloni habló sobre el recambio generacional y evitó buscar un reemplazante directo para la camiseta número 10. Según explicó, la idea es que los nuevos jugadores puedan incorporarse al equipo sin cargar con comparaciones imposibles.
La Selección Argentina afrontará una serie de amistosos como parte de la preparación del nuevo ciclo, con la despedida de Messi como uno de los momentos más esperados por los hinchas.
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