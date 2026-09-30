Lautaro Martínez aportó en la goleada de Argentina a Bolivia

La Selección argentina goleó 4-0 a Bolivia en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en su primera presentación después del Mundial 2026 y en el comienzo de una nueva etapa del equipo dirigido por Lionel Scaloni.

El bahiense Lautaro Martínez abrió el marcador a los 18 minutos del primer tiempo. Exequiel Palacios filtró un pase que Alexis Mac Allister alcanzó a desviar y el delantero bahiense, después de acomodarse dentro del área, definió cruzado para establecer el 1-0.

Argentina manejó la pelota desde el inicio y encontró el segundo a los 29. Román Vega recuperó en campo rival, Palacios volvió a participar con una asistencia y Nico Paz resolvió con una definición por encima del arquero para ampliar la diferencia.

El conjunto nacional se fue al descanso 2-0 y pudo haber marcado otro antes del entretiempo, cuando Julián Álvarez quedó mano a mano luego de otro pase de Palacios, pero demoró la definición.

La diferencia volvió a ampliarse a los ocho minutos del complemento. Nico Paz ejecutó una pelota detenida desde la izquierda y Cristian Romero apareció en el área para conectar de cabeza. El remate dio en el palo y terminó dentro del arco.

El tanto tuvo un significado particular para el defensor, que disputó su primer partido como capitán principal de la Selección. Poco después dejó el campo y le entregó la cinta a Emiliano Martínez.

Con el resultado definido, Scaloni comenzó a mover el banco y dispuso los ingresos de Leonardo Balerdi, Valentín Barco, Franco Mastantuono, José Manuel López, Santiago Simón, Equi Fernández, Valentín Gómez y Leonel Flores.

Este último tuvo además su estreno con la camiseta de la Selección mayor al reemplazar a Exequiel Palacios a los 35 minutos del segundo tiempo.

El cuarto gol llegó a los 41. Leonel Flores avanzó por la izquierda y buscó a José Manuel López, quien ganó una pelota dividida, recuperó el control y definió con un puntinazo cruzado junto al palo para sellar el 4-0.

Argentina cerró de esa manera su primera presentación posterior al Mundial, con una formación renovada durante buena parte del segundo tiempo y minutos para varios futbolistas que buscan ganar espacio en el nuevo ciclo de la Selección.

Con información de Clarín