Comenzó la peregrinación a Luján: pese a la lluvia, esperan más de dos millones de fieles

Miles de personas comenzaron este sábado la 52ª Peregrinación Juvenil a Luján, que este año volvió a reunir a una multitud pese a las lluvias y tormentas que afectaron durante la madrugada al Área Metropolitana de Buenos Aires.

La salida oficial de la Imagen Peregrina de la Virgen se produjo cerca de las 10 de la mañana desde el Santuario de San Cayetano, en Liniers, aunque numerosos fieles habían iniciado la caminata varias horas antes.

Con pilotos, paraguas y ropa impermeable, los peregrinos emprendieron el recorrido de alrededor de 60 kilómetros hasta la Basílica de Luján.

La caminata se desarrolla este año bajo el lema “Madre, en tu abrazo nos reconocemos hermanos” y los organizadores estiman que más de dos millones de personas participarán a lo largo del fin de semana.

Las condiciones meteorológicas marcaron el comienzo de la jornada. Durante la madrugada se registraron tormentas y la lluvia acompañó los primeros kilómetros de la peregrinación, por lo que la Imagen de la Virgen fue protegida con un cobertor plástico transparente.

El recorrido atraviesa los partidos de Tres de Febrero, La Matanza, Morón, Ituzaingó, Merlo, Moreno y General Rodríguez, antes de llegar a Luján.

La misa central está prevista para este domingo a las 7 de la mañana frente a la Basílica y será presidida por el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva.

Para acompañar la movilización se montó un importante operativo de seguridad y asistencia que permanecerá activo durante unas 36 horas.

El dispositivo incluye efectivos policiales, patrulleros, motos, caballos, drones y un helicóptero, además de personal de Defensa Civil y controles de tránsito.

También fueron distribuidos hospitales móviles, ambulancias, puestos sanitarios y espacios de hidratación a lo largo del trayecto. Unos 6.000 voluntarios participarán de la asistencia a quienes realicen la caminata.

AySA dispuso doce camiones cisterna a lo largo del recorrido, mientras que ABSA sumó otros cinco vehículos y cuatro puntos de provisión de agua.

Además, Trenes Argentinos puso en marcha un esquema especial con servicios adicionales entre Moreno y Luján durante sábado y domingo para facilitar el traslado de los peregrinos.

La tradicional caminata hacia la Basílica se realiza de manera ininterrumpida desde 1975 y volvió a tener este sábado a la lluvia como una de las protagonistas de las primeras horas.