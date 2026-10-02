Preocupación en Villarino por una banda de cuatreros: "Los productores están cansados"

El intendente de Villarino, Carlos Bevilacqua, expresó su preocupación por una serie de hechos de abigeato que afectan a productores rurales del sur del distrito y cuestionó que la Justicia haya rechazado pedidos de detención pese a la existencia, según afirmó, de pruebas fotográficas y fílmicas.

En diálogo con La Brújula 24, el jefe comunal destacó el trabajo realizado por la Policía y la Fiscalía y sostuvo que la investigación permitió reunir elementos contra personas que ya estarían vinculadas con otros episodios de similares características. “La Policía ha instruido muy bien. Hay fotos, hay videos y personas que ya son reiterativas para nosotros en este tipo de delitos”, señaló.

Bevilacqua explicó que el Municipio destina recursos para sostener las patrullas rurales, el combustible, los repuestos y los centros de monitoreo, pero planteó que el problema aparece cuando, tras reunir esas pruebas, no se concretan las detenciones solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.

Según relató, el fiscal interviniente pidió la detención de sospechosos, pero la medida fue rechazada por el Juzgado de Garantías N°1 de Bahía Blanca, a cargo de Claudia Olivera. “Me manifiesta la Secretaría de Seguridad que se ha denegado la detención. Tener a esta gente en libertad es sinónimo de que tenga la posibilidad de seguir cometiendo esos delitos”, expresó.

El intendente afirmó que en uno de los videos puede observarse cómo un animal es retirado de un establecimiento y cargado en un vehículo. Indicó además que uno de los productores llegó a cruzarse con los sospechosos durante el episodio.

“Los productores están cansados”, sostuvo Bevilacqua, quien advirtió especialmente por la posibilidad de que el malestar derive en hechos más graves.

“Hoy será una patada, mañana no sabés lo que puede ser”, graficó el jefe comunal, y remarcó que su preocupación pasa también por evitar que los damnificados intenten hacer justicia por mano propia. Y explicó que los hechos involucran principalmente el robo de ovinos, aunque también se registraron casos con ganado vacuno. “Un animal lleva un año criarlo. Lo faenan y es todo un esfuerzo, plata y un montón de tiempo”, afirmó.

De acuerdo con su relato, en algunos casos los animales son faenados directamente en los campos y, en otros, trasladados para intentar vender posteriormente la carne. Bevilacqua indicó que el pedido de detención fue recurrido por la Fiscalía y manifestó su expectativa de que la Cámara revise la decisión. Al mismo tiempo, evitó brindar precisiones sobre la cantidad de sospechosos porque existe una investigación que abarcaría varios hechos ocurridos dentro de Villarino.

“Hay una causa de investigación que no tiene que ver solamente con este hecho, sino con otros hechos en los que está involucrado un grupo de personas”, explicó.

El intendente aclaró que no tiene cuestionamientos generales hacia el funcionamiento de la Justicia y destacó especialmente el trabajo de la Fiscalía de Delitos Rurales. Sin embargo, consideró que este caso puntual genera preocupación tanto entre los productores como entre los efectivos que participaron de la investigación. “Si la Policía pone todo el empeño, busca pruebas, tiene fotos y videos, y después ocurre esto, también se desanima”, planteó.

Villarino cuenta actualmente con cerca de 400 cámaras distribuidas en localidades y caminos vecinales, además de sistemas de lectura de patentes para controlar vehículos que ingresan al distrito. “Me preocupa el productor y me preocupa la Policía. No quiero que caigamos en el desánimo porque si no estamos complicados”, concluyó Bevilacqua.