Con esta formación irá Argentina contra Bolivia



La Selección Argentina jugará contra Bolivia a las 21:00, el primer amistoso tras la derrota en la final del Mundial 2026 contra España. De cara al encuentro que se disputará en el Estadio Mario Alberto Kempes, Lionel Scaloni parará un once muy diferente al último con dos grandes novedades: Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el ataque, y Gianluca Prestianni irá desde el arranque. Conocé el once de la Albiceleste.

Scaloni no dio pistas sobre la formación en la semana, pero debutarán varios de los jóvenes que convocó, sumado al regreso de otros que hace tiempo no eran parte de una convocatoria. La principal novedad es la titularidad de Gianluca Prestianni, que le ganó la pulseada a Franco Mastantuono, Valentín Barco y Matías Soulé, mientras que Román Vega también jugará de arranque en el lateral izquierdo.

A su vez, el entrenador confirmó lo que venía probando en los entrenamientos y después de mucho tiempo jugará con doble nueve: Lautaro Martínez y Julián Álvarez compartirán el frente de ataque. Otra de las novedades es el ingreso de Nicolás Paz como enganche, sumado a que Exequiel Palacios y Alexis Mac Allister compartirán el eje del mediocampo.

La formación de la Selección Argentina vs. Bolivia:

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.