Había matado a una mujer al volante y volvió a quedar detenido tras otro choque

Un incidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de este miércoles terminó con dos personas aprehendidas y el secuestro de un arma de fuego, cocaína, dinero y teléfonos celulares.

El procedimiento se produjo alrededor de las 2, en la zona de Malaharro y Araucanos de Villa Harding Green, luego de que personal del Comando de Patrullas acudiera por un llamado que advertía sobre un siniestro vial.

Al llegar, los efectivos encontraron un Volkswagen Gol que había impactado contra un poste y en el que circulaban tres personas. El conductor fue identificado como Bruno Ezequiel Viera, de 29 años.

Según el informe policial, durante el procedimiento los agentes constataron que Viera tenía una pistola Taurus PT5 calibre 6,35 milímetros, con cargador y tres municiones. También le secuestraron aproximadamente 7,5 gramos de cocaína, $330.000 en efectivo y dos teléfonos celulares.

Además, personal de Tránsito sometió al conductor a controles de alcoholemia y detección de sustancias. De acuerdo con la información oficial, ambos arrojaron resultado positivo, mientras que el test de drogas marcó presencia de cocaína y THC. El vehículo también quedó secuestrado.

En el auto viajaban además dos adolescentes. Una joven de 16 años fue aprehendida después de que, siempre según el reporte oficial, encontraran entre sus pertenencias unos 2 gramos de cocaína. Por el caso tomó intervención el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. La restante, de 15 años, fue trasladada para su resguardo.

Un antecedente reciente con droga y un arma

Viera había protagonizado otro procedimiento policial el 24 de diciembre de 2025, cuando fue aprehendido después de una persecución que comenzó en Roca al 1100. En aquella ocasión, al advertir la presencia policial, escapó en una motocicleta y fue interceptado posteriormente en Gorriti al 1100.

En ese operativo le habían secuestrado 0,7 gramos de cocaína, marihuana y una balanza de precisión. Además, durante la fuga había descartado una pistola Bersa calibre .22 sin numeración visible, con cargador y siete municiones. La causa quedó entonces encuadrada por desobediencia, infracción a la Ley 23.737 y delitos vinculados con la tenencia del arma.

El nombre de Viera también había aparecido en una causa de 2023 por un fatal siniestro de tránsito. El 29 de enero de ese año conducía un Peugeot 504 que atropelló en Saavedra al 2800 a Mariana Soledad Aguilar, de 43 años, y a su hija de 18. La mujer murió posteriormente en el Hospital Penna. Viera se retiró del lugar y horas después se presentó en la comisaría Primera, mientras que la investigación quedó inicialmente en manos de la fiscalía especializada en delitos culposos.

Por el episodio de esta madrugada se iniciaron actuaciones por infracción al artículo 189 bis del Código Penal e infracción a la Ley 23.737, con intervención de las autoridades judiciales del Departamento Judicial Bahía Blanca.