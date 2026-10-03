Abel Pintos habló sobre la denuncia contra Joaquín Levinton: "Son temas delicados"

Abel Pintos se refirió a la denuncia presentada contra Joaquín Levinton y eligió mantener una postura cautelosa frente a una situación que calificó como “delicada”.

El cantante fue consultado por la prensa por la acusación que enfrenta el líder de Turf, con quien comparte el jurado de “Es mi sueño”, el ciclo conducido por Guido Kaczka. “No opino nada. Prefiero llamarme al silencio en estos casos, porque me parecen temas delicados”, sostuvo Pintos al ser abordado por cronistas.

El artista también aclaró que su vínculo con Levinton se desarrolla principalmente dentro del programa y que no mantienen una relación cercana fuera del ámbito televisivo. “Tenemos buena onda con mis compañeros, pero no tenemos casi vínculo fuera del programa”, explicó.

Abel Pintos habló sobre la denuncia de Joaquín Levinton pic.twitter.com/y49FL6Hick — Vía País (@ViaBsAscomar) October 1, 2026

Pintos coincidió además con la posición expresada previamente por Guido Kaczka, quien había pedido cautela frente al caso. “Joaquín es una persona muy conocida por todos nosotros, muy querida, entonces lógicamente genera esto”, señaló.

Y agregó: “Son temas delicados y hay que dejar que transcurran en los contextos en los que tienen que transcurrir, que lo lleve adelante la gente que lo tiene que llevar adelante y de la manera correcta”.

La denuncia fue presentada por una mujer de 39 años que aseguró haber mantenido una relación con Levinton entre 2015 y 2020. Según fuentes citadas por distintos medios, la presentación incluye acusaciones por violencia física y psicológica, abuso sexual, suministro y forzamiento al consumo de estupefacientes y filmaciones sin consentimiento.

Levinton rechazó públicamente las acusaciones. A través de un comunicado sostuvo que la denunciante “nunca fue” su pareja y afirmó que, según su versión, la mujer lo viene acosando desde hace años.

Qué dijo sobre la continuidad de Levinton

Más allá de evitar pronunciarse sobre el fondo de la denuncia, Pintos sí habló sobre la permanencia de Levinton en “Es mi sueño”.

Consultado sobre si estaba de acuerdo con que continúe como jurado mientras avanza la investigación, respondió afirmativamente. “No tengo ninguna noticia de que no vaya a seguir”, explicó.

También aclaró que la presencia de Carlos Baute en reemplazo de Levinton ya estaba prevista desde antes y no tuvo relación con la denuncia. “El reemplazo ya estaba programado, como pasó durante todo el ciclo”, indicó.

De esta manera, Pintos eligió no tomar posición sobre las acusaciones, pidió que el caso siga su curso por los canales correspondientes y, al mismo tiempo, sostuvo que hasta el momento no tiene información sobre una eventual salida de Levinton del programa.