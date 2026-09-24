Fórmula 1: Colapinto mejoró en la segunda práctica de Bakú y terminó 11°

Franco Colapinto mostró una clara mejoría en la segunda práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán y terminó en el 11° puesto este jueves en el circuito callejero de Bakú.

El argentino había cerrado la FP1 en la 18ª posición, pero encontró mejores sensaciones con el Alpine en la segunda sesión. Su compañero Pierre Gasly también avanzó y finalizó séptimo, en una tanda que volvió a tener a George Russell como referencia.

SE PASÓ FRANCÓ: Colapinto siguió de largo en el comienzo de la segunda práctica libre en el #AzerbaijanGP.



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Colapinto comenzó la FP2 con neumáticos duros, mientras Gasly utilizó medios. En los primeros diez minutos se ubicaba 12°, apenas por detrás del francés, mientras Alpine evaluaba distintas configuraciones pensando tanto en la clasificación como en la carrera del sábado.

La sesión tuvo una interrupción cuando Arvid Lindblad protagonizó un accidente que obligó a desplegar la bandera roja. Tras la reanudación, los dos Alpine salieron nuevamente a pista con neumáticos blandos y Colapinto se mantuvo en la zona media de la clasificación.

El cierre dejó una señal positiva para la escudería francesa: Gasly fue séptimo y Colapinto 11°, luego de que ambos habían quedado bastante más atrás en la primera práctica.

Para el argentino, el avance representa una mejora importante de cara al viernes, cuando llegará la última oportunidad para ajustar el A526 antes de la clasificación.

La actividad continuará con la Práctica Libre 3 desde las 5.30 de la Argentina, mientras que la clasificación comenzará a las 9. La carrera, de manera excepcional, se disputará el sábado desde las 8, sobre 51 vueltas al trazado urbano de Bakú.

Colapinto buscará confirmar en la FP3 la evolución mostrada durante la segunda sesión y meterse definitivamente en la pelea de la zona media antes de una clasificación en la que los muros y las largas rectas de Bakú suelen dejar poco margen para el error.