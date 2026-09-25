Colapinto volvió a estar a la altura: larga décimo en el Gran Premio de Bakú

Franco Colapinto volvió a meterse entre los diez mejores de una clasificación de Fórmula 1. El piloto argentino avanzó este viernes a la Q3 del Gran Premio de Azerbaiyán, en el circuito callejero de Bakú, y confirmó la evolución que viene mostrando en las últimas fechas con Alpine.

Final de la Q1 en Bakú 🇦🇿



Franco Colapinto pasó a la Q2 del #AzerbaijanGP 💪



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Colapinto comenzó la clasificación con un 12° puesto en la Q1. Su mejor vuelta quedó a 1,491 segundos de George Russell, quien encabezó esa primera instancia con Mercedes. Pierre Gasly, su compañero de equipo, fue sexto.

La definición de la Q2 resultó mucho más ajustada. El argentino consiguió un registro de 1m44s683 y terminó décimo, en el último lugar disponible para avanzar a la instancia decisiva.

FRANCO LA FUE A BUSCAR Y LO CONSIGUIÓ: ¡COLAPINTO A Q3 EN EL #AzerbaijanGP!



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Colapinto superó por apenas 92 milésimas a Oliver Bearman, quien quedó eliminado con el Haas. Gasly también consiguió avanzar y finalizó octavo, por lo que Alpine colocó a sus dos autos dentro de la Q3.

El resultado tiene además continuidad con las últimas actuaciones del argentino. Colapinto había llegado a la Q3 en Monza, donde clasificó octavo, y volvió a hacerlo en Madrid, con un noveno puesto. Bakú representa así su tercera clasificación consecutiva dentro de los diez mejores.

QUÉ FELICIDAD: Franco Colapinto, a pura risa luego de una espectacular vuelta para meterse en la Q3 del #AzerbaijanGP.



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La actuación también ratificó la mejora que había mostrado horas antes en la tercera práctica libre. Después de haber sido 18° y 11° durante las sesiones del jueves, este viernes terminó décimo en el último entrenamiento, con un tiempo de 1m45s592.

El circuito de Azerbaiyán tiene además un significado particular para Colapinto. Allí consiguió en 2024 su primera clasificación a una Q3 en la Fórmula 1 y luego terminó octavo en carrera para sumar sus primeros puntos en la categoría.

ESO ESTUVO CERCA, FRANCO... Colapinto siguió de largo y tuvo que bloquear para evitar un choque contra el muro en la Q3.



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La carrera tendrá esta vez un cronograma diferente al habitual y se disputará el sábado. La largada está prevista para las 8 de la mañana de Argentina, sobre 51 vueltas al trazado urbano de 6,003 kilómetros.