Deportes
Viernes complicado para Colapinto: lejos en la primera práctica libre y último en la segunda
El argentino completó las dos primeras prácticas libres en Sepang con un rendimiento con dificultades. Buscará mejorar este sábado.
Franco Colapinto tuvo un viernes de trabajo intenso y con dificultades en el circuito de Sepang, donde la Fórmula 1 puso en marcha la actividad del Gran Premio de Bahréin en Malasia. El argentino terminó 19° en la primera práctica libre y quedó 22° en la segunda sesión con el Alpine.
En la FP1, Colapinto marcó un tiempo de 1m40s531 y quedó a 3s011 de Max Verstappen, quien dominó la tanda con el Red Bull gracias a un registro de 1m37s520. El argentino superó a Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.
NUEVO FIN DE SEMANA, NUEVA ILUSIÓN. Luego del accidente en Bakú, Franco Colapinto fue el primer piloto en salir a pista para la FP1 en Sepang (Malasia).— SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026
📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/BbZeiXr1y8
La diferencia con su compañero Pierre Gasly fue importante. El francés terminó séptimo con 1m38s715, por lo que quedó casi dos segundos por delante del piloto argentino en la primera hora de actividad.
La situación se complicó todavía más en la segunda práctica. Colapinto terminó en el 22° y último puesto, a 5s863 de Charles Leclerc, quien fue el más rápido con Ferrari al marcar 1m37s528. Gasly, en cambio, volvió a meterse entre los diez primeros y finalizó décimo, a 1s060 del mejor registro.
Tras recibir una doble penalización, Franco Colapinto deberá ganar posiciones en la carrera y por eso práctica uno de sus puntos fuertes: ¡la largada!— SportsCenter (@SC_ESPN) October 2, 2026
📺 #BahrainGP | Toda la temporada de #F1 por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/kvtzvHTQDH
La FP2 mostró una importante mejora de Ferrari y McLaren. Leclerc encabezó la clasificación por delante de Isack Hadjar y Lando Norris, mientras que Verstappen terminó cuarto después de haber dominado la sesión inicial.
Las dos tandas se desarrollaron con pista seca, pese a que existía una alta probabilidad de lluvia para la segunda práctica. Eso permitió a los equipos acumular vueltas y trabajar sobre la puesta a punto en un circuito exigente por las altas temperaturas y el desgaste de los neumáticos.
Para Colapinto, el fin de semana además está condicionado por las sanciones que arrastra. Alpine realizó cambios en elementos de la unidad de potencia y el argentino afronta penalizaciones en la grilla, a las que se suma la sanción derivada del incidente protagonizado en el Gran Premio de Azerbaiyán.
La actividad continuará con la tercera práctica libre y posteriormente llegará la clasificación, instancia en la que Colapinto buscará mejorar el rendimiento de un Alpine que, al menos con Gasly, mostró potencial para ubicarse dentro del top 10.
Viernes complicado para Colapinto: lejos en la primera práctica libre y último en la segunda
El pollo desplazó a la carne vacuna y se convirtió en la más consumida del país
Platense eliminó a Estudiantes y se metió en semifinales de la Copa Argentina
Estrella ganó y se afirma en la punta de la Liga Bahiense de Oro
El invento argentino que busca reducir el consumo eléctrico invisible
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Pringles: desvalijan una casa y encuentran todo lo robado en lo de su vecino
-
Deportes23 horas ago
Un árbitro con antecedente polémico dirigirá a Olimpo en Chivilcoy
-
Noticias B21 horas ago
Avanza la obra en el nuevo puente de Don Bosco: ya se completó la estructura base
-
La región18 horas ago
Le robaron la moto a punta de cuchillo y después le pidieron dinero para devolvérsela
-
El Tiempo24 horas ago
El frío permanece en el inicio de octubre en Bahía: a cuánto llegaría la máxima
-
El Tiempo10 horas ago
Viernes inestable en Bahía: baja temperatura y alerta amarilla por lluvias
-
Noticias A16 horas ago
Cinco nuevos municipios se suman al plan regional impulsado por la UIBB
-
La región20 horas ago
Tornquist fue declarada Capital Provincial del Senderismo y del Trekking