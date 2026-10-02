Viernes complicado para Colapinto: lejos en la primera práctica libre y último en la segunda

Franco Colapinto tuvo un viernes de trabajo intenso y con dificultades en el circuito de Sepang, donde la Fórmula 1 puso en marcha la actividad del Gran Premio de Bahréin en Malasia. El argentino terminó 19° en la primera práctica libre y quedó 22° en la segunda sesión con el Alpine.

En la FP1, Colapinto marcó un tiempo de 1m40s531 y quedó a 3s011 de Max Verstappen, quien dominó la tanda con el Red Bull gracias a un registro de 1m37s520. El argentino superó a Carlos Sainz, Valtteri Bottas y Sergio Pérez.

NUEVO FIN DE SEMANA, NUEVA ILUSIÓN. Luego del accidente en Bakú, Franco Colapinto fue el primer piloto en salir a pista para la FP1 en Sepang (Malasia).



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La diferencia con su compañero Pierre Gasly fue importante. El francés terminó séptimo con 1m38s715, por lo que quedó casi dos segundos por delante del piloto argentino en la primera hora de actividad.

La situación se complicó todavía más en la segunda práctica. Colapinto terminó en el 22° y último puesto, a 5s863 de Charles Leclerc, quien fue el más rápido con Ferrari al marcar 1m37s528. Gasly, en cambio, volvió a meterse entre los diez primeros y finalizó décimo, a 1s060 del mejor registro.

Tras recibir una doble penalización, Franco Colapinto deberá ganar posiciones en la carrera y por eso práctica uno de sus puntos fuertes: ¡la largada!



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La FP2 mostró una importante mejora de Ferrari y McLaren. Leclerc encabezó la clasificación por delante de Isack Hadjar y Lando Norris, mientras que Verstappen terminó cuarto después de haber dominado la sesión inicial.

Las dos tandas se desarrollaron con pista seca, pese a que existía una alta probabilidad de lluvia para la segunda práctica. Eso permitió a los equipos acumular vueltas y trabajar sobre la puesta a punto en un circuito exigente por las altas temperaturas y el desgaste de los neumáticos.

Para Colapinto, el fin de semana además está condicionado por las sanciones que arrastra. Alpine realizó cambios en elementos de la unidad de potencia y el argentino afronta penalizaciones en la grilla, a las que se suma la sanción derivada del incidente protagonizado en el Gran Premio de Azerbaiyán.

La actividad continuará con la tercera práctica libre y posteriormente llegará la clasificación, instancia en la que Colapinto buscará mejorar el rendimiento de un Alpine que, al menos con Gasly, mostró potencial para ubicarse dentro del top 10.