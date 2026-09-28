Norris dio marcha atrás y le pidió disculpas a Colapinto tras sus fuertes críticas

Lando Norris cambió el tono después de las fuertes declaraciones que había realizado contra Franco Colapinto tras el accidente múltiple en el Gran Premio de Azerbaiyán y terminó pidiéndole disculpas al piloto argentino.

El británico había reaccionado con dureza luego del incidente ocurrido en la relanzada de la carrera en Bakú, cuando Colapinto perdió el control en la primera curva, impactó contra Pierre Gasly y el Alpine del francés terminó involucrando también al McLaren de Norris. Los tres quedaron fuera de competencia.

En caliente, Norris llegó a reclamar una suspensión de una carrera para el argentino y sostuvo que situaciones de ese tipo no debían ocurrir entre pilotos de Fórmula 1. Incluso cuestionó duramente la maniobra pese a reconocer en ese momento que todavía no había visto en detalle las imágenes del accidente.

Sin embargo, dos días después bajó el tono y reconoció que sus palabras habían sido desmedidas. “Las emociones estaban a flor de piel, pero no es excusa. Fue un error por mi parte”, expresó el piloto de McLaren. También admitió que no debería haber realizado esos comentarios contra Colapinto.

La reacción de Norris se produjo después de que el propio Colapinto asumiera rápidamente la responsabilidad por lo sucedido. El argentino había explicado que bloqueó los neumáticos y los frenos en la frenada, perdió el control del auto y pidió disculpas tanto a Gasly como a Alpine y al propio Norris.

El episodio generó una fuerte repercusión después de la carrera, especialmente por la dureza inicial del campeón del mundo. Alpine incluso salió públicamente a reclamar mesura ante los ataques que comenzaron a multiplicarse en redes sociales tras el accidente.

Con sus disculpas, Norris intentó cerrar una polémica que había ido mucho más allá del incidente en pista y que convirtió el choque de Bakú en uno de los temas más comentados del fin de semana de Fórmula 1.