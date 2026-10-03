Colapinto avanzó a Q2 en Malasia, pero la sanción lo manda al fondo de la grilla

Franco Colapinto consiguió avanzar hasta la Q2 este sábado en el circuito de Sepang, pero la clasificación tuvo un sabor agridulce para el argentino: pese a terminar en el 15° lugar, las sanciones que arrastra lo harán partir desde la 21ª posición en la carrera de este domingo.

El piloto de Alpine afrontó toda la jornada sabiendo que su resultado en clasificación tendría una incidencia limitada en el lugar definitivo de largada.

Colapinto acumula una penalización de 15 puestos. Cinco corresponden al castigo pendiente por el incidente ocurrido en el Gran Premio de Azerbaiyán, cuando protagonizó un choque con su compañero Pierre Gasly y Lando Norris. Como abandonó aquella carrera y no pudo cumplir allí la sanción de diez segundos, los comisarios la transformaron en una pérdida de cinco lugares para la siguiente fecha.

¡FRANCO A Q2! Cuando parecía que se quedaba afuera en la Q1, Colapinto hizo un vueltón y se metió en la próxima tanda clasificatoria luego de quedar 10°: ¡a cinco milésimas del tiempo de Gasly!



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A ese castigo se le agregaron otros diez puestos este fin de semana después de que Alpine decidiera montar en su auto el quinto motor de combustión interna de la temporada, superando el límite reglamentario permitido.

Así, aunque el argentino logró superar el primer corte clasificatorio y quedó 15° en pista, las penalizaciones lo desplazarán hasta el fondo.

La situación se combina además con la sanción de Arvid Lindblad, quien recibió 30 posiciones de penalización por modificaciones en distintos componentes de su unidad de potencia. De acuerdo con el orden proyectado tras la clasificación, Colapinto largará 21° y el piloto de Racing Bulls lo hará 22°.

La pole quedó en manos de Max Verstappen, quien marcó 1m35s130 y consiguió su primera pole position de la temporada. Lewis Hamilton terminó segundo, mientras que Isack Hadjar fue tercero en clasificación, aunque también deberá retroceder cinco posiciones por una penalización.

¡FRANCO TUVO TRABAJO EN LA Q2! Colapinto ayudó a Gasly para que Pierre logre meterse en la Q3 y luego tuvo que abortar su vuelta rápida para no correr riesgos. ¡A pensar en la carrera!



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De esta manera, Colapinto deberá encarar la carrera con una estrategia enfocada en avanzar desde las últimas posiciones, algo que Alpine ya había anticipado durante las prácticas del viernes, cuando priorizó las tandas con mayor carga de combustible y el ritmo de carrera.

La competencia comenzará este domingo a las 4 de la madrugada de Argentina en el circuito de Sepang.

Una buena señal antes de clasificar

Antes de la clasificación, Colapinto había completado su mejor actuación del fin de semana en la tercera práctica libre.

El argentino terminó noveno, con un registro de 1m37s920, a 1s618 del Mercedes de Kimi Antonelli, que encabezó la sesión con 1m36s302. Además, volvió a superar a su compañero Pierre Gasly, que finalizó 13°.

🇦🇷 ¡EL PRIMERO EN SALIR A PISTA!



Franco Colapinto comenzó con la práctica libre número tres en el #BahrainGP.



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El resultado de la FP3 significó una marcada mejora respecto del viernes, cuando Colapinto había terminado 19° en la primera práctica y 22° en la segunda, en jornadas en las que Alpine había privilegiado la preparación para la carrera teniendo en cuenta las penalizaciones que condicionaban de antemano su posición de largada.