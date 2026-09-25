Fórmula 1: Colapinto cerró la última práctica de Bakú en el Top 10

Franco Colapinto completó una sólida Práctica Libre 3 en el Gran Premio de Azerbaiyán y terminó 10°, en la última actividad antes de la clasificación en el circuito callejero de Bakú.

El argentino logró avanzar respecto de lo mostrado en las primeras sesiones del fin de semana y colocó al Alpine entre los diez mejores. Su compañero Pierre Gasly también tuvo una buena actuación y finalizó sexto, en una tanda que dejó señales positivas para la escudería francesa.

La sesión fue dominada por Max Verstappen, quien marcó un tiempo de 1m43s922 y aprovechó una fuerte succión en su vuelta rápida para quedarse con el mejor registro. George Russell terminó segundo, mientras que Lewis Hamilton fue tercero. Más atrás se ubicaron Kimi Antonelli y Charles Leclerc.

TOP 10: Franco Colapinto escala posiciones en la última práctica del #AzerbaijanGP.



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Colapinto se mantuvo durante buena parte de la tanda dentro de la zona media y consiguió cerrar su trabajo por delante de Carlos Sainz, Oliver Bearman y Gabriel Bortoleto, entre otros. Isack Hadjar fue noveno y terminó inmediatamente por delante del argentino.

La actividad estuvo condicionada además por el viento, que complicó el comportamiento de los monoplazas en varios sectores del trazado. Incluso se produjo una breve neutralización con Virtual Safety Car por la presencia de una rama sobre la pista, mientras que Lance Stroll dañó la suspensión delantera izquierda de su Aston Martin tras tocar el muro en la curva 1.

El rendimiento de Colapinto confirmó la evolución que ya había mostrado el jueves, cuando pasó del 18° puesto en la primera práctica al 11° en la segunda. Ahora afrontará la clasificación con el objetivo de sostener esa mejora y avanzar en una pista donde la succión y el tránsito pueden resultar determinantes para definir una vuelta rápida.