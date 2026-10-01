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Viernes inestable en Bahía: baja temperatura y alerta amarilla por lluvias
Se espera una mínima de 6 grados y una máxima de 15 grados.
Bahía Blanca tendrá este viernes una jornada marcada por el frío durante las primeras horas y condiciones de inestabilidad que podrían dejar lluvias y algunas tormentas por la tarde, según anticipó el meteorólogo de La Brújula 24, Leonardo De Benedictis.
La temperatura mínima se ubicará entre los 5 y 6 grados, uno de los registros más bajos de la semana. Durante la tarde habrá una recuperación térmica y la máxima podría alcanzar los 15 o 16 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para la noche del viernes.
La nubosidad irá ganando protagonismo y el especialista señaló que existe la posibilidad de que se desarrollen lluvias y tormentas principalmente durante la segunda mitad del día.
“Mañana probablemente tengamos alguna lluvia, algunas tormentas, sobre todo a la tarde”, explicó De Benedictis.
En Monte Hermoso y Sierra de la Ventana también habrá condiciones de inestabilidad durante el viernes, ya que ambos destinos podrían quedar alcanzados por el mismo sistema que afectará al sudoeste de la provincia.
El panorama comenzará a cambiar durante el sábado. Todavía podría persistir algo de inestabilidad durante la madrugada o las primeras horas de la mañana, pero las condiciones tenderán a mejorar con el correr del día.
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