Colapinto fue 18° en la primera práctica de un Gran Premio que le trae buenos recuerdos

Franco Colapinto terminó 18° este jueves en la primera práctica libre del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1, que abrió la actividad en el exigente circuito callejero de Bakú.

El piloto argentino cerró su mejor vuelta en 1m47s523, registro que lo dejó a 2s136 del Mercedes de George Russell, quien encabezó la tanda con un tiempo de 1m45s387.

Colapinto comenzó el entrenamiento utilizando neumáticos medios y estableció inicialmente un registro de 1m50s405. Pasados los primeros 20 minutos fue uno de los primeros pilotos en colocar las cubiertas blandas y rápidamente mejoró hasta 1m48s462, que en ese momento lo ubicó 11°.

El argentino encontró otra mejora en su segundo intento con ese compuesto: marcó 1m47s523 y llegó a trepar hasta el séptimo puesto, en una sesión en la que los tiempos fueron bajando considerablemente a medida que los equipos comenzaron a utilizar las gomas más rápidas.

Alpine modificó luego el programa del bonaerense. Colapinto volvió a utilizar neumáticos medios durante la parte final y se concentró principalmente en realizar vueltas con mayor carga de combustible para evaluar el ritmo de carrera. Esa situación, sumada a las mejoras de sus rivales, lo hizo retroceder progresivamente hasta el 18° lugar definitivo.

HOLA, FRANCO: en instantes, la primera práctica libre del #AzerbaijanGP, con Colapinto presente.



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Russell terminó al frente de la clasificación después de superar a Max Verstappen, mientras que la jornada también tuvo inconvenientes para el líder del campeonato, Kimi Antonelli. El italiano debió detener su Mercedes en la escapatoria de la curva 7 debido a un problema hidráulico y no pudo completar normalmente la práctica.

La actividad continuará este mismo jueves con la Práctica Libre 2, prevista para las 9 de la Argentina. El viernes se disputarán el tercer entrenamiento y la clasificación, mientras que, de manera excepcional, el Gran Premio de Azerbaiyán se correrá el sábado 26 de septiembre sobre 51 vueltas al trazado de 6.003 metros de Bakú.