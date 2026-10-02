Deportes
Boca busca estirar su gran momento ante Unión en La Bombonera
El Xeneize jugará este viernes desde las 21.30 por la fecha 11.
Boca recibirá este viernes a Unión de Santa Fe por la fecha 11 del Torneo Clausura 2026, en un partido importante tanto para la pelea dentro de la Zona A como para la clasificación a las copas internacionales.
El encuentro comenzará a las 21.30 en el estadio Alberto J. Armando, La Bombonera, y tendrá al equipo de Rodolfo Arruabarrena buscando un nuevo triunfo para mantenerse en carrera en ambos frentes.
El Xeneize ocupa actualmente el quinto puesto de la Zona A y está a cinco puntos del líder, por lo que necesita sumar para seguir escalando posiciones en el tramo final de la fase regular.
Además, Boca mantiene otra pelea importante en la tabla anual, donde aparece en el tercer puesto con 47 unidades, cuatro menos que Independiente Rivadavia de Mendoza.
Ese lugar lo mantiene hoy en zona de clasificación a la próxima Copa Libertadores, por lo que cada punto comienza a tener un peso especial de cara al cierre de la temporada.
Del otro lado estará Unión, dirigido por Leonardo Madelón, que marcha en la novena posición de la Zona A.
El Tatengue está a nueve puntos de la cima y buscará recuperarse después de haber sufrido dos derrotas consecutivas.
Hora, TV y árbitros
El partido se jugará este viernes 2 de octubre desde las 21.30 en La Bombonera y será televisado por ESPN Premium.
El árbitro principal será Sebastián Nicolás Martínez, acompañado por Juan Mamani y Lucas Pardo como asistentes. Damián Rubino será el cuarto árbitro.
En el VAR estará Sebastián Bresba, mientras que Ariel Suárez será el asistente VAR.
Con ambos equipos necesitados de puntos por objetivos diferentes, Boca y Unión protagonizarán uno de los cruces destacados de la fecha 11 del Torneo Clausura 2026.
Probables formaciones
Boca: Leandro Brey; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera/Ayrton Costa/Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Milton Delgado, Leandro Paredes, Santiago Ascacibar; Alan Velasco; Miguel Merentiel y Leonel Flores o Sebastián Villa. DT: Rodolfo Arruabarrena.
Unión: Mansilla; Pintado, Rocha, Ludueña, Ayala; Palacios, Mosqueira, Menossi, Malcorra; Tarragona y Estigarribia. DT: Leonardo Madelón.
- Hora: 21.30
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Sebastián Martínez
- VAR: Sebastián Bresba
- Estadio: Bombonera
Fuente: TyC
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