Destacada A
Avanza la obra en el nuevo puente de Don Bosco: ya se completó la estructura base
Los trabajos completaron el 100% de su estructura base tras finalizar la instalación de los 20 pilotes. También fueron montadas las 15 vigas que sostendrán la futura calzada.
La construcción del nuevo puente sobre calle Don Bosco completó el 100% de su estructura base, mientras continúan los trabajos correspondientes a la superestructura que sostendrá la futura calzada.
Según informó el Municipio de Bahía Blanca, ya finalizó la colocación de los 20 pilotes, junto con la instalación de los dinteles y las pantallas correspondientes.
En las últimas horas también concluyó el montaje de las 15 vigas pretensadas longitudinales, que tendrán como función sostener la calzada del nuevo cruce.
“Estamos muy conformes con el ritmo de los trabajos. En los próximos días, los equipos técnicos procederán al hormigonado de las vigas transversales para luego encarar el armado de la carpeta de rodamiento”, explicó el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels.
La construcción forma parte del proyecto integral de rediseño del canal Maldonado, una de las obras hidráulicas que se ejecutan en la ciudad con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
El nuevo puente tendrá 28 metros de longitud, una dimensión adaptada a la ampliación prevista para el Maldonado, que permitirá triplicar la capacidad de evacuación hidráulica del canal.
Además, contará con doble carril de circulación y tendrá pasarelas peatonales sobre ambas márgenes.
La obra continuará ahora con el hormigonado de las vigas transversales y posteriormente avanzará sobre la conformación de la superficie por la que circularán los vehículos.
Avanza la obra en el nuevo puente de Don Bosco: ya se completó la estructura base
Así se jugará la décima fecha de la Liga del Sur este fin de semana
Lautaro Martínez volvió a anotar en la Selección: su lugar en la tabla histórica de goleadores
A 4 años de perder a Capocha, su mamá celebra el Día del Voluntariado haciendo lo que le pidió
Básquet local: Estrella defiende la punta y Bahiense al acecho
Más Leídas
-
Noticias B19 horas ago
Una mujer denunció que su hija fue abusada por un vendedor de ropa
-
Noticias B12 horas ago
Demanda laboral industrial en Bahía: qué muestran los datos más recientes
-
Noticias B23 horas ago
Sport Club: informe descarta omisiones del Ejecutivo y avanza reapertura del gimnasio
-
Noticias B23 horas ago
"Venimos a unir, queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo"
-
Amo Viajar24 horas ago
Mar del Plata: cuánto cuesta alquilar una semana en el verano 2027
-
Noticias B10 horas ago
Cambia desde este jueves la aplicación para el estacionamiento medido
-
Uncategorized14 horas ago
Se viene un jueves fresco, mayormente nublado y sin lluvias en Bahía Blanca
-
Amo Viajar24 horas ago
Dos fines de semana largos en noviembre: siete destinos para una escapada