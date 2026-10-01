Avanza la obra en el nuevo puente de Don Bosco: ya se completó la estructura base

La construcción del nuevo puente sobre calle Don Bosco completó el 100% de su estructura base, mientras continúan los trabajos correspondientes a la superestructura que sostendrá la futura calzada.

Según informó el Municipio de Bahía Blanca, ya finalizó la colocación de los 20 pilotes, junto con la instalación de los dinteles y las pantallas correspondientes.

En las últimas horas también concluyó el montaje de las 15 vigas pretensadas longitudinales, que tendrán como función sostener la calzada del nuevo cruce.

“Estamos muy conformes con el ritmo de los trabajos. En los próximos días, los equipos técnicos procederán al hormigonado de las vigas transversales para luego encarar el armado de la carpeta de rodamiento”, explicó el secretario de Obras Públicas, Gustavo Trankels.

La construcción forma parte del proyecto integral de rediseño del canal Maldonado, una de las obras hidráulicas que se ejecutan en la ciudad con financiamiento del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

El nuevo puente tendrá 28 metros de longitud, una dimensión adaptada a la ampliación prevista para el Maldonado, que permitirá triplicar la capacidad de evacuación hidráulica del canal.

Además, contará con doble carril de circulación y tendrá pasarelas peatonales sobre ambas márgenes.

La obra continuará ahora con el hormigonado de las vigas transversales y posteriormente avanzará sobre la conformación de la superficie por la que circularán los vehículos.