Tornquist fue declarada Capital Provincial del Senderismo y del Trekking

El distrito de Tornquist fue declarado Capital Provincial del Senderismo y del Trekking, luego de que la Cámara de Diputados bonaerense aprobara el proyecto que ya contaba con media sanción del Senado.

La iniciativa comenzó a gestarse en 2025 y completó ahora su recorrido legislativo, con un reconocimiento que pone en valor las sierras, los senderos y el patrimonio natural de toda la Comarca.

Desde el Municipio destacaron que la declaración acompaña el crecimiento turístico que viene desarrollando el distrito y fortalece el posicionamiento de Tornquist como destino de naturaleza. En ese sentido, la intendenta Estefanía Bordoni remarcó que el turismo es uno de los principales ejes de su gestión y una herramienta clave para el desarrollo local.

La declaración forma parte de una planificación sostenida de promoción turística, orientada a fortalecer la oferta, poner en valor los atractivos naturales y consolidar a Tornquist dentro del mapa provincial y regional.

El reconocimiento también abre nuevas oportunidades para vecinos, prestadores y emprendedores, ya que el crecimiento del turismo tiene impacto directo en alojamientos, gastronomía, comercios y actividades vinculadas al sector.

La Comarca Serrana reúne condiciones naturales, geográficas, ambientales, culturales e institucionales que fueron consideradas centrales para avanzar con la iniciativa legislativa.

“Este momento es una oportunidad para seguir mostrando todo lo que tenemos para ofrecer y consolidar a toda la Comarca como un destino turístico cada vez más elegido”, señalaron desde el Municipio.