EEUU pidió bajar la tensión entre Argentina y UK por las Malvinas

Estados Unidos pidió bajar la tensión entre la Argentina y el Reino Unido por las Islas Malvinas, en medio de una nueva escalada diplomática vinculada con la explotación petrolera en el Atlántico Sur.

El embajador estadounidense ante las Naciones Unidas, Mike Waltz, aseguró que la prioridad de Washington sería evitar que una eventual crisis entre ambos países avance hacia un escenario de mayor confrontación.

El funcionario fue consultado sobre qué posición adoptaría Estados Unidos ante un hipotético nuevo conflicto armado en el Atlántico Sur y si respaldaría militarmente a Gran Bretaña.

“Es una decisión del comandante en jefe”, respondió Waltz, en referencia al presidente Donald Trump, y agregó: “Creo que buscaríamos desescalar antes de llegar tan lejos”.

Además, destacó los vínculos que Washington mantiene con ambas partes de la disputa. “Argentina es una gran amiga de Estados Unidos”, sostuvo, al tiempo que mencionó la histórica “relación especial” entre su país y el Reino Unido.

Sobre la posibilidad de brindar asistencia militar, evitó avanzar en una definición y señaló que una decisión de esas características quedaría en manos de la Casa Blanca y del propio Trump.

Las declaraciones se conocen en medio de un nuevo cruce diplomático por el proyecto petrolero Sea Lion, desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

El Gobierno argentino considera que esas operaciones carecen de autorización nacional y durante septiembre inició procedimientos sancionatorios contra personas y empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos.

Además, anunció una denuncia penal contra compañías relacionadas con las actividades en la zona y envió al Congreso un proyecto destinado a endurecer las sanciones contra quienes exploten recursos naturales sin autorización argentina.

La tensión escaló nuevamente el 28 de septiembre, cuando Javier Milei instruyó a Cancillería y a los equipos jurídicos del Gobierno a iniciar el procedimiento de arbitraje previsto en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.

Según la posición oficial argentina, el objetivo es impedir la explotación de hidrocarburos mediante Sea Lion y evitar nuevas autorizaciones sobre recursos naturales en los espacios marítimos reclamados por el país.

Navitas posee el 65% del proyecto y Rockhopper el 35%. Las empresas sostienen que cuentan con licencias otorgadas por las autoridades de las islas y con respaldo británico. La primera producción de petróleo está prevista para 2028.

En paralelo, señala TN, la Argentina mantiene su reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes, mientras que el Reino Unido administra las islas y sostiene el principio de autodeterminación de sus habitantes.