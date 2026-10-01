Platense eliminó a Estudiantes y se metió en semifinales de la Copa Argentina

Platense se clasificó este jueves a las semifinales de la Copa Argentina luego de vencer por 1-0 a Estudiantes de La Plata en el estadio Norberto Tomaghello, en Florencio Varela.

El único gol del encuentro llegó a los 37 minutos del segundo tiempo, cuando Gonzalo Lencina, que había ingresado apenas dos minutos antes, apareció dentro del área y conectó de cabeza un centro de Tomás Silva para superar a Fernando Muslera.

Hasta ese momento, el encuentro se encaminaba hacia una definición por penales, en medio de un trámite parejo y con pocas situaciones claras frente a los arcos.

Platense había tenido una de sus mejores oportunidades durante la primera etapa con un remate de Nicolás Retamar que Muslera logró contener. Estudiantes, por su parte, intentó generar peligro con José Sosa, Guido Carrillo y Joaquín Tobio Burgos.

En el complemento, el conjunto platense buscó mayor profundidad con los ingresos de Edwuin Cetré, Brian Aguirre y Eric Meza, mientras que Martín Palermo renovó el ataque del Calamar.

La modificación terminó siendo decisiva: Lencina reemplazó a Bruno Sepúlveda a los 35 minutos y, dos minutos más tarde, marcó el tanto que definió la serie.

Estudiantes intentó reaccionar en el tramo final y también mandó a la cancha a Lucas Alario, pero no consiguió llegar al empate.

Con la victoria, Platense quedó entre los cuatro mejores de la Copa Argentina y deberá enfrentar a Atlético Tucumán en semifinales. En la otra llave, Boca y Banfield buscarán el restante boleto para la final.

Con información de TyC Sports