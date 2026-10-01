Abel Pintos, tras se convocado para cantar ante el Papa: ‘Como hombre de fe me emociona mucho"

Abel Pintos habló de la emoción que le produjo haber sido convocado para cantar ante el papa León XIV durante su próxima visita a la Argentina y reconoció que la propuesta lo movilizó especialmente por su vínculo con la fe.

“A mí como hombre de fe me emociona mucho”, expresó el cantante al referirse a una invitación que todavía intenta asimilar y que considera uno de los momentos más particulares de su carrera.

Pintos explicó que su nombre fue propuesto ante el Vaticano y que, desde entonces, atravesó un período de expectativa hasta recibir la confirmación de que formará parte de una de las actividades del Pontífice en el país.

La presentación será durante la visita de León XIV al Cottolengo Don Orione, en Claypole, aunque todavía quedan por resolver varios detalles vinculados con su participación.

El músico aseguró que aún no sabe qué canciones interpretará ni cuántos temas tendrá a su cargo. Tampoco está definida la dinámica exacta del encuentro, por lo que permanece a la espera de las indicaciones de la organización.

“Cuando voy de visita me gusta ponerme a disposición”, señaló Pintos, quien admitió que tiene algunas ideas sobre el repertorio, pero prefiere conocer primero qué esperan de él.

La convocatoria tiene además un condimento especial para el artista, ya que será la primera vez que podrá encontrarse personalmente con un Papa.

Pintos recordó que nunca llegó a conocer a Francisco y dejó en claro que la posibilidad de estar ahora frente a León XIV representa para él mucho más que una presentación artística.

También dijo desconocer por qué fue elegido entre tantos músicos argentinos y evitó atribuirse un lugar especial, aunque valoró profundamente haber sido tenido en cuenta.

La invitación, de esta manera, aparece atravesada tanto por lo profesional como por lo espiritual. Para Pintos, cantar frente a León XIV será una experiencia inédita y cargada de significado personal.