La oposición busca derogar el DNU tras el fallo de la Corte sobre la Ley de Tierras

Diputados de distintos bloques opositores comenzaron a impulsar una sesión especial entre el 7 y el 14 de octubre con el objetivo de derogar el DNU 70/23, luego del fallo de la Corte Suprema que volvió a dejar vigente la eliminación de las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros.

La iniciativa reúne a legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, que plantearon el tema durante un plenario de las comisiones de Defensa, Relaciones Exteriores y Legislación Penal.

El planteo apareció luego de que la Corte Suprema revocara una sentencia que había declarado inconstitucional el artículo 154 del DNU 70/23. Ese artículo derogó parte de la denominada Ley de Tierras Rurales, que establecía límites a la adquisición de campos por parte de personas físicas o jurídicas extranjeras.

El planteo de la oposición tuvo lugar durante el tratamiento en comisión del proyecto de ley de Defensa de la Soberanía Nacional. (Foto: Diputados).

El presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, fue uno de los primeros en reclamar que Diputados trate el decreto.

“Vamos a estar pidiendo una sesión especial para rechazar el DNU 70”, sostuvo el legislador, al pedir que el debate sea incorporado al cronograma de trabajo de las comisiones.

La propuesta recibió también el respaldo de Esteban Paulón y Pablo Juliano, de Provincias Unidas; Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica; y Romina del Plá, del Frente de Izquierda.

En paralelo, desde el peronismo se presentó en el Senado un proyecto destinado a restituir la Ley de Tierras, mientras que sectores opositores también anticiparon la convocatoria a una movilización frente al Congreso.

El radical Martín Lousteau se manifestó igualmente a favor de que la Cámara de Diputados discuta el DNU y recordó que ya había votado en contra de la norma cuando fue tratada por el Senado.

“Es una oportunidad para que en Diputados tratemos el DNU 70/23 y lo terminemos de dar de baja”, señaló.

El decreto ya había sido rechazado por el Senado en 2024, aunque para que pierda vigencia de manera definitiva también debe ser rechazado por la Cámara de Diputados.

Desde el Gobierno, en tanto, señalaron que la oposición deberá conseguir el quórum necesario para habilitar la sesión. “Si quieren derogar el DNU tendrán que juntar el quorum”, indicaron fuentes de Casa Rosada.

El oficialismo analiza alternativas legislativas y buscará acuerdos con sectores de la UCR, el PRO, Provincias Unidas y bloques provinciales con el objetivo de sostener el decreto en Diputados.