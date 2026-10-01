El frío permanece en el inicio de octubre en Bahía: a cuánto llegaría la máxima

El inicio del décimo mes del año llega con características que poco tienen de primaverales, tal como lo resumió el meteorólogo de LA BRÚJULA 24, Leonardo De Benedictis.

"La ausencia del sol continuará siendo uno de los aspectos más relevantes, aunque la buena noticia será la rotación del viento al norte, algo que se dará en la tarde", expuso en su habitual informe matutino.

Luego, De Benedictis adelantó que este cambio va a permitir que las temperaturas máximas se eleven un par de puntos más respecto de ayer, llegando a los 17 grados, con un alto índice de humedad.

Por último, el profesional anticipó que para el viernes se pronostica la llegada de inestabilidad que se podría traducir en algunas lluvias débiles y chaparrones dispersos incluso hasta horas de la noche.