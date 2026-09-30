"Venimos a unir, queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo"

El intendente de Pilar, Federico Achával, llegó este miércoles a Bahía Blanca como parte de una nueva escala de la Liga de Intendentes Peronistas bonaerenses, que mantendrá una reunión con el jefe comunal Federico Susbielles y desarrollará una agenda vinculada con la producción, el puerto y distintos reclamos de los municipios.

La visita forma parte del despliegue que el espacio viene realizando por distintos puntos de la Provincia. Bahía Blanca y Monte Hermoso aparecen ahora como las nuevas paradas de una Liga que reúne a intendentes del Conurbano, el interior y la costa bonaerense.

En diálogo durante su llegada a la ciudad, Achával puso especialmente el foco en la situación económica de las familias y en el reclamo de Bahía Blanca por la Zona Fría.

“Queremos tener en la discusión provincial y nacional la realidad económica de las familias. Venimos acá, obviamente, a acompañar al intendente Federico Susbielles, pero venimos fundamentalmente a acompañar el reclamo que tiene Bahía Blanca y muchos municipios de la Provincia por el tema de la Zona Fría y la importancia de la calefacción para las familias bonaerenses”, sostuvo.

El intendente explicó que la intención de la Liga es trasladar hacia la discusión política las problemáticas que atraviesan diariamente los distritos. “Queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo, llevando fundamentalmente las discusiones cotidianas de las vidas de las familias, de los vecinos, de nuestras comunidades”, afirmó.

La cuestión electoral también atravesó su análisis. Varios integrantes del espacio aparecen mencionados dentro de la discusión por la sucesión bonaerense de 2027, aunque hasta el momento la Liga no definió una candidatura común.

Achával sostuvo que dentro del grupo existen dirigentes con aspiraciones políticas, pero consideró prematuro concentrar la agenda en nombres propios.

“Hay muchos que tenemos vocación de seguir construyendo dentro de la política y creciendo dentro de la política. También somos conscientes de que el tiempo de las candidaturas todavía para la gente no llegó”, señaló.

En ese sentido, enumeró entre las principales preocupaciones actuales el poder adquisitivo, el empleo, la educación, el acceso al agua y los costos energéticos.

“Hoy la gente tiene la vida lo suficientemente compleja para que la política además le ponga una definición extra, que es cuál es el candidato que quiere. Hoy tiene que llegar a fin de mes, tiene el problema de los chicos en la escuela, de las economías familiares y del empleo”, remarcó.

“Buscamos que un intendente sea gobernador”

Más allá de postergar la discusión de nombres, Achával sí explicitó uno de los objetivos que comparten distintos integrantes de la Liga: que la experiencia municipal tenga mayor peso dentro del próximo gobierno bonaerense.

“Lo que nosotros buscamos es que un intendente sea gobernador o gobernadora de la provincia de Buenos Aires y, más allá de eso, que la gestión y la experiencia de los intendentes sean parte de la gestión provincial”, planteó.

El dirigente sostuvo que los municipios mantienen un contacto permanente con los problemas cotidianos. “Nos toca a los que somos intendentes resolver problemas todos los días. El quilombo lo tienen los intendentes siempre”, graficó.

A partir de esa mirada volvió a plantear la necesidad de fortalecer las autonomías municipales y mencionó particularmente la seguridad. Achával defendió la discusión sobre la creación de policías municipales y recordó que los distritos ya destinan recursos a guardias urbanas, centros de monitoreo y tecnología.

“Frente a un caso de inseguridad no conozco ningún vecino de Bahía Blanca que se vaya hasta La Plata a pedirle al ministro de Seguridad que le resuelva el tema. Van a la fiscalía, a la comisaría o a la intendencia”, sostuvo.

Críticas a Milei y el recuerdo de las promesas a Bahía

Achával también cuestionó al gobierno de Javier Milei y afirmó que los intendentes bonaerenses no lograron mantener una instancia de diálogo con el Presidente.

“No hemos tenido la suerte de tener la posibilidad de intercambiar opiniones con el Presidente de la Nación”, indicó, antes de asegurar que, según su visión, existe “un desapego y un desinterés importante” del Ejecutivo nacional sobre los problemas cotidianos.

El intendente de Pilar vinculó esa crítica directamente con Bahía Blanca. “A Bahía vino e hizo promesas que no cumplió”, expresó, y sostuvo que el debate que plantea la Liga excede las diferencias partidarias y apunta al modelo de gestión nacional.

En paralelo, destacó el peso estratégico de la ciudad. “Nadie puede escindirse de la importancia que tiene el puerto y el Consorcio del Puerto de Bahía Blanca para la economía argentina y para la economía de la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Qué opina sobre dividir la Provincia

Consultado sobre las propuestas para dividir territorialmente la provincia de Buenos Aires, Achával se mostró contrario y consideró que el distrito puede funcionar con su actual configuración si cuenta con una administración adecuada. “La Provincia de Buenos Aires puede perfectamente funcionar si está bien administrada”, sostuvo.

Para el intendente, ese tipo de iniciativas responden a “una mirada más unitaria de la Argentina que federal” y buscan reducir el peso político bonaerense. Como contrapartida, reclamó profundizar la descentralización y otorgar mayores herramientas a los municipios.

La Liga está integrada por jefes comunales como Susbielles, Achával, Federico Otermín, Mariel Fernández, Gustavo Menéndez, Hernán Arranz y Nicolás Mantegazza, entre otros, y durante los últimos meses mantuvo reuniones con distintos sectores del peronismo y dirigentes nacionales.

El encuentro de este miércoles en Bahía forma parte de esa estrategia, aunque Achával insistió en que, por ahora, el eje debe estar menos puesto en las candidaturas y más en los problemas concretos que llegan diariamente a los municipios.