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El Vaticano confirmó la agenda del Papa León XIV en su visita a Argentina
El Sumo Pontífice permanecerá entre el 8 y el 11 de noviembre. Pasará por Buenos Aires, Córdoba y Luján y mantendrá una reunión con Milei en la Casa Rosada.
El Vaticano difundió el cronograma de la esperada visita del papa León XIV a la Argentina, que se desarrollará entre el domingo 8 y el miércoles 11 de noviembre e incluirá actividades en Buenos Aires, Córdoba y Luján. Será la primera presencia de un pontífice en el país desde la visita de Juan Pablo II en 1987.
León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 por la tarde, procedente de Uruguay, primera escala de una gira sudamericana que también comprenderá Perú y se extenderá del 6 al 17 de noviembre.
Su primera actividad en territorio argentino será un homenaje al general José de San Martín en la plaza que lleva su nombre. Posteriormente se trasladará hasta la Casa Rosada, donde mantendrá un encuentro con el presidente Javier Milei.
Más tarde llegará al Palacio Libertad para reunirse con autoridades, representantes de distintos sectores de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático. Allí pronunciará además su primer discurso durante la visita. Al concluir esa jornada se instalará en la Nunciatura Apostólica, donde tendrá su alojamiento durante su paso por el país.
La actividad continuará el lunes 9 de noviembre. A las 9.15 está prevista una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione, en Claypole, donde se encontrará con trabajadores y personas asistidas por la institución.
A las 11.30 presidirá una misa en el Monumento a los Españoles, en Palermo. El lugar tiene además un antecedente particular: allí Juan Pablo II celebró una misa durante su primera visita a la Argentina, en 1982, poco después de la Guerra de Malvinas.
El recorrido continuará el martes 10 en Córdoba, donde está prevista otra de las grandes celebraciones religiosas de la gira. La Iglesia local viene trabajando desde hace semanas en un operativo para recibir a una multitud de fieles. Vatican News anticipó que durante la estadía argentina habrá tres grandes misas: en Buenos Aires, Córdoba y Luján.
Finalmente, el miércoles 11 León XIV estará en Luján, última escala argentina antes de continuar hacia Perú. Allí encabezará una celebración en el principal santuario mariano del país.
La llegada tendrá además un fuerte componente histórico. La última visita papal a la Argentina ocurrió hace casi cuatro décadas, cuando Juan Pablo II recorrió el país en abril de 1987. Francisco, pese a haber nacido en Buenos Aires, no regresó a la Argentina durante sus años como pontífice.
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Tras completar las actividades en Luján, León XIV partirá rumbo a Perú, país del que también posee ciudadanía y donde desarrolló buena parte de su tarea pastoral antes de convertirse en Papa.
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