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Pehuen Co: denuncian que una bajada a la playa fue bloqueada con palos por vecinos
Quienes expresaron su preocupación por lo sucedido en calle La Bruquilla, sobre la zona de Punta Mingo, advierten por el riesgo de incendios
Vecinos de distintos sectores de Pehuen Co reclamaron por el cierre de la bajada a la playa ubicada en calle La Bruquilla, en la zona conocida como Punta Mingo, y aseguraron que el acceso fue bloqueado con palos y postes por residentes del barrio La Soberana.
Según explicaron, la situación comenzó después de las sudestadas registradas este año, que afectaron el sector. Sin embargo, sostienen que el cierre no habría sido dispuesto formalmente por el Municipio y cuestionaron que se haya restringido el paso de manera particular.
Uno de los vecinos que hizo público el reclamo, Nicolás Álvarez, afirmó que no existe una ordenanza ni una actuación municipal que respalde la medida. “Fue una decisión arbitraria tomada por un grupo de personas”, señaló, aunque indicó que desconocen si pudo existir algún tipo de aval oficial.
Tal como publica el portal El Rosalenio, el principal temor de quienes cuestionan el cierre está relacionado con el tránsito vehicular durante la temporada. Advierten que, si no se rehabilita el acceso de Punta Mingo, numerosos vehículos 4x4 podrían verse obligados a ingresar por el sector del Bosque Encantado, una zona cubierta de pinos y coníferas.
En ese sentido, consideran que una mayor circulación, sumada a la presencia de personas que acampan o hacen fuego, podría incrementar considerablemente el riesgo de incendios forestales.
Desde sectores cercanos al Municipio señalaron, en tanto, que la bajada de calle Ameghino se encuentra en condiciones para ser utilizada. No obstante, la normativa vigente establece que esa rampa está destinada a subir desde la playa, mientras que el descenso debe realizarse justamente por La Bruquilla, actualmente bloqueada.
Ante este escenario, los vecinos plantearon dos alternativas: reconstruir y reabrir el acceso por La Bruquilla, incluso ofreciendo colaborar económicamente con los trabajos, o habilitar una nueva bajada en cercanías del barco hundido.
La intención, remarcaron, es evitar que durante los meses de mayor movimiento todo el tránsito hacia la playa termine concentrándose en sectores forestados de la localidad.
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