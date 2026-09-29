Espectáculos
El triste momento que atraviesa la familia de Abel Pintos: murió su suegro
Mora Calabrese, esposa del cantante whitense, confirmó la noticia a través de sus redes sociales y compartió un sentido mensaje de despedida.
Mora Calabrese atraviesa horas de profundo dolor por la muerte de su padre. La esposa de Abel Pintos dio a conocer la noticia mediante una publicación en sus redes sociales, donde compartió una fotografía en blanco y negro junto a unas breves pero emotivas palabras.
“Chau pa, te vamos a extrañar toda la vida”, escribió Calabrese en su cuenta de Instagram. La publicación rápidamente recibió numerosas muestras de cariño y mensajes de acompañamiento para ella y su familia.
Entre las respuestas, sus seguidores expresaron condolencias y enviaron palabras de afecto en medio del difícil momento. Algunos usuarios hicieron llegar abrazos y deseos de fortaleza para Mora, sus hijos y el resto de sus seres queridos.
Mora Calabrese y Abel Pintos se casaron en 2021 y conformaron una familia ensamblada. Ella ya era madre de una hija de una relación anterior y, junto al reconocido cantante bahiense, tuvo a Agustín y Rosario.
El whitense, por su parte, suele preservar los aspectos más íntimos de su vida familiar, aunque en distintas entrevistas ha contado que, cuando no se encuentra de gira, mantiene una rutina muy ligada a sus hijos y a la vida cotidiana en su hogar.
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