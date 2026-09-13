Una delegación de la CGT visitó al papa León XIV en el Vaticano

Una delegación de la CGT se reunió con el papa León XIV en el Vaticano y llevó hasta Roma un diagnóstico marcado por la pérdida del poder adquisitivo, la precarización laboral y el creciente endeudamiento de las familias argentinas. Gerardo Martínez, secretario de Relaciones Internacionales de la central, y Cristian Jerónimo, integrante de su conducción, estuvieron entre los representantes sindicales que participaron del encuentro.

La audiencia se produjo en el marco del IV Encuentro Sinodal Fratelli Tutti: diálogo socioambiental Norte-Sur, que reunió a sindicalistas, empresarios, dirigentes sociales y referentes eclesiásticos. Entre los argentinos también estuvieron Alejandro Gramajo, de la UTEP, y Daniel Funes de Rioja, representante del sector empresario. Más allá de las diferencias, la propuesta puso sobre la mesa un interrogante común: cómo atravesar las transformaciones económicas y tecnológicas sin dejar trabajadores en el camino.

Uno de los puntos que ocupó buena parte de las conversaciones fue el avance de la inteligencia artificial y sus efectos sobre el empleo. La representación gremial advirtió sobre el riesgo de que las nuevas herramientas queden exclusivamente en manos de las empresas y planteó que los trabajadores también deben tener voz en la manera en que se incorporan a los procesos productivos.

Pero la agenda argentina fue bastante más terrenal. Los dirigentes describieron ante el Pontífice las dificultades para llegar a fin de mes, el deterioro de los ingresos y el aumento de las deudas domésticas. Martínez fue especialmente crítico al referirse a la política económica del Gobierno de Javier Milei y sostuvo que León XIV llegará en noviembre a una Argentina atravesada por “mucha tristeza”, producto de lo que definió como un ajuste “extremadamente severo”.

El mensaje del Papa, por su parte, apuntó hacia la necesidad de construir esquemas de crecimiento que no excluyan a quienes tienen menos herramientas para defenderse. Ante los participantes del encuentro reclamó avanzar hacia modelos de desarrollo “más humanos, sostenibles y solidarios”, con especial atención sobre aquellos sectores que corren el riesgo de quedar al margen.

La reunión tuvo, además, un condimento especial por su cercanía con la llegada de León XIV al país. El Pontífice estará en la Argentina del 8 al 11 de noviembre, como parte de una gira sudamericana que comenzará en Uruguay y terminará en Perú.

Con información de Perfil