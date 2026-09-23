Abel Pintos podría cantar ante el papa León XIV durante su visita a la Argentina

Abel Pintos podría ser uno de los artistas que participe de la histórica visita del papa León XIV a la Argentina, prevista para noviembre próximo.

Según reveló Diario Crónica, el cantante habría sido elegido para cantar frente al Sumo Pontífice durante alguna de las actividades que encabezará en el país. La versión indica que Pintos ya recibió la noticia y compartió su alegría con sus compañeros del programa televisivo “Es mi sueño”, donde actualmente integra el jurado.

Por el momento no se informó oficialmente en qué ceremonia se produciría la presentación ni tampoco figura el nombre del músico en el programa difundido por el Vaticano para el viaje apostólico.

León XIV llegará a Buenos Aires el domingo 8 de noviembre procedente de Uruguay y permanecerá en territorio argentino hasta el miércoles 11. Durante esos cuatro días desarrollará actividades en la Ciudad de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján.

Entre los acontecimientos con mayor convocatoria aparecen la misa del lunes 9 en el Monumento de los Españoles, una vigilia con jóvenes prevista para la noche del martes 10 en el mismo lugar y la celebración que encabezará el miércoles 11, a las 10, frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La agenda también contempla una reunión con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada, una visita al Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole, encuentros con trabajadores y referentes religiosos y una actividad en el Complejo Penitenciario Federal de Buenos Aires.

Una vez finalizada la misa en Luján, León XIV partirá desde Ezeiza rumbo a Lima para continuar su gira apostólica por Perú. La recorrida completa comenzará el 6 de noviembre en Uruguay y finalizará el 17 con su regreso a Roma.

Para Abel Pintos, en caso de confirmarse la convocatoria, será una participación especial dentro de una agenda que lo encuentra con numerosos proyectos musicales y televisivos. La expectativa está puesta ahora en conocer cuál será el acto elegido y si su presencia será finalmente incorporada de manera oficial a las actividades de la visita papal.