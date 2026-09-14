Abel Pintos habló de la interna familiar de Tini Stoessel: "Es complejo"

Abel Pintos fue consultado por la fuerte interna familiar que atraviesa Tini Stoessel y, aunque evitó extenderse demasiado sobre una situación ajena, dejó una definición contundente: “Es complejo”.

El conflicto alrededor de la artista tomó estado público durante las últimas semanas, en medio de versiones sobre diferencias económicas y profesionales con su padre, Alejandro Stoessel, quien durante años estuvo al frente de buena parte de su carrera.

Según trascendió, Tini decidió terminar el vínculo laboral con su papá después de aproximadamente 15 años y avanzar con una auditoría para conocer en detalle la administración de su patrimonio y de las sociedades relacionadas con su actividad artística.

La situación fue escalando y la propia cantante habría confirmado a su entorno que actualmente mantiene bloqueados a sus padres y que está decidida a continuar con el proceso para ordenar sus asuntos económicos y profesionales.

La palabra de Pintos adquiere un significado particular porque el músico atravesó durante su carrera una experiencia que guarda algunos puntos de contacto con la de Tini: comenzó profesionalmente desde muy chico y durante varios años trabajó junto a sus padres.

Tiempo atrás, el whitense reconoció que mezclar los vínculos familiares con los profesionales no siempre resultó sencillo. Incluso contó que recién cuando terminó aquella relación laboral pudo volver a mirar a sus padres exclusivamente desde ese lugar y admitió que el dinero puede generar dificultades cuando se mezcla con los afectos.

En aquella oportunidad, Abel sostuvo que con el paso de los años pudo revisar lo ocurrido sin rencores y reconocer también sus propios errores durante el crecimiento de su carrera.

Ahora, frente al conflicto que involucra a Tini, Pintos optó por la cautela. Con pocas palabras, pero desde una experiencia personal que conoce de cerca los límites entre familia, dinero y trabajo, resumió el escenario en una frase: “Es complejo”.