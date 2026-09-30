Bahiense le ganó a Liniers en el inicio de la séptima fecha de la Liga Oro

La Liga Bahiense de Básquetbol Oro puso en marcha la noche de este miércoles la séptima fecha del segundo tramo, con un duelo en el que Bahiense del Norte derrotó a Liniers con marcador de 84 a 59.

Con este resultado Bahiense del Norte le sacó ventaja directa a su rival con el que estaba igualado en la tabla de posiciones.

La fecha se completará mañana jueves con cinco encuentros: Pacífico-Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.