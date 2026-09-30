Deportes
Bahiense le ganó a Liniers en el inicio de la séptima fecha de la Liga Oro
Se impuso con marcador de 84 a 59.
La Liga Bahiense de Básquetbol Oro puso en marcha la noche de este miércoles la séptima fecha del segundo tramo, con un duelo en el que Bahiense del Norte derrotó a Liniers con marcador de 84 a 59.
Con este resultado Bahiense del Norte le sacó ventaja directa a su rival con el que estaba igualado en la tabla de posiciones.
La fecha se completará mañana jueves con cinco encuentros: Pacífico-Alem, Estudiantes-Estrella, Pueyrredón-Olimpo, Villa Mitre-Barrio Hospital y Napostá-Independiente.
Bahiense le ganó a Liniers en el inicio de la séptima fecha de la Liga Oro
Milei expuso en IDEA: "Mi rival soy yo mismo"
Lautaro Martínez aportó en la goleada de Argentina a Bolivia
Cambia desde este jueves la aplicación para el estacionamiento medido
Malvinas: Reino Unido convocó a la embajadora argentina por el arbitraje petrolero
Más Leídas
-
Noticias B24 horas ago
Una mujer denunció una fuerte agresión de su pareja: "Me rompió la nariz y me pateó en el piso"
-
Noticias B16 horas ago
Había matado a una mujer al volante y volvió a quedar detenido tras otro choque
-
Noticias B17 horas ago
Pehuen Co: denuncian que una bajada a la playa fue bloqueada con palos por vecinos
-
Espectáculos17 horas ago
Detienen al actor puntaltense Maxi Ghione por privación de la libertad y amenazas
-
Noticias A9 horas ago
Una mujer denunció que su hija fue abusada por un vendedor de ropa
-
Noticias B14 horas ago
"Venimos a unir, queremos ser los vasos comunicantes dentro del peronismo"
-
Noticias B18 horas ago
Cristina pide a la ONU que revise su condena y suspenda la inhabilitación para ser candidata
-
Noticias B17 horas ago
Miércoles sin clases por el paro de Suteba, ATE y Aduns en Bahía