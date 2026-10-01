Pringles: desvalijan una casa y encuentran todo lo robado en lo de su vecino

La Policía de Coronel Pringles recuperó una importante cantidad de elementos que habían sido robados de una vivienda durante el fin de semana y que fueron encontrados en la casa de un vecino de la víctima.

Según publica el portal El Orden, por el hecho quedaron bajo sospecha tres jóvenes de 18 y 21 años y un adolescente de 16, en el marco de la investigación iniciada tras la denuncia por el robo.

El episodio ocurrió el domingo en una propiedad ubicada en Alem al 500. De acuerdo con la investigación, los autores ingresaron luego de forzar una abertura trasera y se llevaron una gran cantidad de pertenencias.

Entre los objetos sustraídos había muebles, electrodomésticos, vajilla, una máquina de escribir y una bicicleta, además de otros elementos que se encontraban dentro de la vivienda.

El robo fue descubierto por una mujer encargada de cuidar el inmueble, quien advirtió lo sucedido y realizó la denuncia en la comisaría.

A partir de las averiguaciones, los efectivos realizaron un allanamiento en una vivienda ubicada en Alem 556, donde finalmente hallaron y secuestraron los artículos denunciados como robados.

Los investigadores continúan trabajando para determinar la responsabilidad de cada uno de los sospechosos en el hecho.