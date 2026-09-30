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Sport Club: informe descarta omisiones del Ejecutivo y avanza reapertura del gimnasio
La investigación administrativa efectuada por el asesor letrado de la comuna concluyó que se actuó dentro de las competencias y plazos.
La causa por la muerte de Juan Cafasso en Sport Club sumó en las últimas horas una novedad importante a partir de uno de los informes que aguardaba la Fiscalía: el resultado de la investigación interna realizada por la Municipalidad de Bahía Blanca sobre las habilitaciones, controles y demás documentación vinculada con el gimnasio.
El análisis estuvo a cargo del asesor letrado Ezequiel Reyna, quien revisó la actuación de las distintas dependencias municipales que tuvieron intervención antes y después del trágico episodio. La conclusión, según pudo saber La Brújula 24, es que no se detectaron omisiones del Ejecutivo en el cumplimiento de sus deberes.
De acuerdo al informe, “No se observarían omisiones por parte del Departamento Ejecutivo respecto de sus deberes en el marco del proceso de habilitación y sancionatorio vigente, conforme a lo actuado en los trámites vinculados al gimnasio Sport Club. Las distintas áreas intervinientes habrían actuado dentro de las competencias que les asigna la normativa aplicable, con los medios de control disponibles y en los plazos que les resultaban exigibles”.
Ese documento era uno de los elementos que esperaba incorporar el fiscal que lleva adelante la investigación penal, en la que se intenta determinar si existieron responsabilidades vinculadas con la muerte de Cafasso, quien cayó al vacío dentro de las instalaciones del gimnasio.
Mientras la causa judicial sigue su curso, en Sport Club se realizaron distintas reformas luego de que fuera levantada la clausura que pesaba sobre el lugar. Esos trabajos avanzaron pese a la oposición manifestada por la familia de Cafasso, que había cuestionado la posibilidad de intervenir el sector antes de que concluyeran todas las medidas de investigación.
En paralelo, los trámites administrativos para la habilitación del gimnasio se encuentran en una etapa avanzada. Si no surgen nuevas observaciones, la reapertura podría concretarse en las próximas semanas, ya con las modificaciones realizadas en el establecimiento.
Otro dato que surge de la investigación es que, hasta el momento, no aparece ningún testimonio que dé cuenta de una caída previa similar a la que sufrió Cafasso. Es decir, dentro del expediente penal no se incorporaron declaraciones que indiquen que antes del hecho fatal otra persona hubiera caído al vacío en ese mismo sector.
La pesquisa continuará ahora con el análisis del resto de la prueba reunida, mientras en paralelo Sport Club transita la etapa final del proceso administrativo que podría permitirle volver a abrir sus puertas.
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