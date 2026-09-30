Demanda laboral industrial en Bahía: qué muestran los datos más recientes

La demanda laboral de la industria bahiense mostró una recuperación durante julio y agosto, luego del fuerte retroceso registrado en los primeros meses de 2026. El Índice de Demanda Laboral Industrial (Idelai) cerró con una mejora del 23,5% frente al bimestre anterior y del 9,5% en la comparación interanual.

De esta manera, el indicador elaborado por la Unión Industrial de Bahía Blanca (UIBB) interrumpió la tendencia negativa que había marcado el comienzo del año. En enero y febrero, la cantidad de nuevas búsquedas había caído 44,3% respecto del mismo período de 2025.

El cambio también aparece en el tipo de contratación requerida por las empresas. Mientras que al inicio del año el 63% de las búsquedas correspondía a empleos eventuales, durante el cuarto bimestre esa relación se modificó: el 69% de los pedidos fue para puestos permanentes y el 31% para eventuales.

También varió el perfil de trabajadores requeridos. Las posiciones administrativas y comerciales pasaron a representar el 46% de la demanda, mientras que los puestos técnicos concentraron el 30% y las búsquedas gerenciales alcanzaron el 24%. En enero y febrero, en cambio, los perfiles técnicos habían representado el 84% de los pedidos.

Otro de los datos destacados es la calificación solicitada: el 86% de las búsquedas estuvo dirigido a trabajadores con formación profesional, frente a un 14% para puestos considerados no calificados.

Entre los sectores que concentraron mayor cantidad de búsquedas durante julio y agosto se ubicaron la Agroindustria, los Servicios Industriales y las empresas Metalúrgicas y de Productos Metálicos.