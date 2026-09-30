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Una mujer denunció una fuerte agresión de su pareja: "Me rompió la nariz y me pateó en el piso"
La víctima se comunicó con La Brújula 24 y aseguró que ocurrieron el pasado lunes en un departamento del barrio Universitario.
Una mujer de 31 años denunció a su pareja por violencia de género luego de que le propinara varios golpes de puño en la cara y patadas en el vientre, entre otras agresiones.
La víctima se comunicó con La Brújula 24, señaló que dejó constancia ante las autoridades de los hechos que denuncia y aseguró que ocurrieron el pasado lunes en un departamento del barrio Universitario.
"Me pagó una trompada que me rompió la nariz y me produjo una hemorragia. También me golpeó en la cabeza y luego me dio patadas en la panza cuando caí al piso", señaló.
La mujer indicó que solicitó a las autoridades una medida de restricción, debido a que teme nuevas agresiones o represalias tras la denuncia por violencia de género que realizó.
Relató que el denunciado, identificado como Grasiano Martínez (44), es su novio desde hace cuatro meses y que hacía menos de una semana había perdido un bebé de ambos, lo que no impidió que la pateara en el vientre.
"Solo quiero que se haga justicia por mi salud ya que tengo miedo de lo que pueda hacer", dijo. En la causa, caratulada como lesiones, interviene la UFIJ Nº 4.
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