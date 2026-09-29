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Gimnasia arrancó la defensa del título con un triunfo ante Lanús

El campeón vigente se impuso en el Antonio Rotili, en el partido que abrió la temporada 2026/27 de la Liga Nacional.

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Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia comenzó con el pie derecho la defensa del título en la Liga Nacional de Básquetbol.

El Verde superó a Lanús en el Antonio Rotili, en el partido inaugural de la temporada 2026/27, en un cruce especial entre los dos campeones de las principales categorías del básquet argentino: el Granate, reciente ganador de la Liga Argentina, y Gimnasia, último campeón de la LNB.

El encuentro marcó, además, el regreso de Lanús a la máxima categoría después de diez años, en una noche histórica para el club del sur bonaerense.

Para Gimnasia, el debut significó una primera muestra de carácter en una temporada en la que buscará volver a ser protagonista. El equipo de Pablo Favarel llegó al inicio del torneo con plantel completo y una preparación que incluyó amistosos en Chile ante Leones de Quilpué.

El próximo compromiso del conjunto comodorense será el miércoles 30 de septiembre, cuando visite a Peñarol en Mar del Plata, en la continuidad del arranque de la Liga Nacional.

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