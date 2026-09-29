"El nuevo Código de Ordenamiento Urbano propone una ciudad diferente"

El presidente del Colegio de Arquitectos de Bahía Blanca, Juan Boiardi, valoró el nivel de diálogo alcanzado durante la elaboración del nuevo Código de Ordenamiento Urbano y Territorial y remarcó que la propuesta permitirá adaptar la normativa a una ciudad que cambió sustancialmente durante las últimas décadas.

La iniciativa, que atravesó una intensa etapa de análisis y observaciones con colegios profesionales y desarrolladores, será elevada la próxima semana al Concejo Deliberante para su tratamiento.

“Parece increíble poder arribar a esto después de muchos años y de muchos intentos. Esta es la cuarta intentona que se hace y está llegando a buen puerto”, sostuvo Boiardi, quien remarcó que el proceso permitió discutir distintos aspectos del proyecto y, sobre todo, incorporar planteos realizados por los sectores involucrados.

“Se propusieron un montón de cosas y se logró que escuchen, porque eso tampoco es fácil. Que exista el diálogo y que la apertura no sea solamente discurso, sino que sea efectiva, aporta muchísimo”, señaló.

Según explicó, el intercambio con el Ejecutivo municipal se canalizó principalmente a través del secretario de Planeamiento Urbano, José Zingoni. “Cuando nos acercaron la documentación nos tomamos un tiempo para leerla porque es bastante extensa y, además, propone una ciudad diferente a la que tenemos hoy”, indicó.

Uno de los cambios centrales pasa por la forma en que se distribuirá la densificación urbana. Boiardi explicó que actualmente la mayor concentración edilicia se estructura sobre los ejes Brown-Vieytes y Colón-Irigoyen, generando una suerte de cruz sobre el centro de Bahía Blanca.

“Eso se desmaterializa y empieza a tener otra conformación. La densidad comienza a distribuirse de otra manera y, en muchas cosas, me parece más fiel a lo que es la ciudad hoy”, afirmó.

El arquitecto también puso como ejemplo el desplazamiento de determinadas actividades a lo largo del tiempo. “Toda la actividad nocturna que tenía el centro antes hoy se corrió para Alem”, sostuvo, para graficar que el crecimiento urbano responde tanto a decisiones de planificación como a dinámicas sociales y de mercado.