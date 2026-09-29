"Me preparo para ser una buena intendenta", dijo Gisela Caputo

La presidenta del Concejo Deliberante, Gisela Caputo, se refirió al tratamiento que tendrá el nuevo Código de Ordenamiento Territorial de Bahía Blanca, luego de la presentación realizada por el Municipio y antes de su ingreso formal al Legislativo local. Además, sorprendió con un anuncio respecto de sus aspiraciones electorales de cara a 2027.

En diálogo con Germán Sasso por La Brújula 24, Caputo dijo sin medias tintas: “A mí me encantaría, me estoy preparando para ser una buena intendenta”, dijo, aunque aclaró que una eventual candidatura no dependerá únicamente de su decisión personal.

"Haremos lo posible para que se trate antes de fin de año"

Sobre el Código de Planeamiento, la presidenta del HCD recalcó que el expediente todavía no llegó al Concejo, aunque estimó que ingresaría la semana que viene, una vez que se completen las últimas modificaciones vinculadas a las devoluciones de la Provincia y al trabajo realizado con colegios profesionales.

“Hasta ahora el proceso fue bastante virtuoso”, sostuvo la titular del cuerpo, al remarcar que ya hubo entre tres y cuatro reuniones con participación de concejales de todos los bloques, tanto del oficialismo como de la oposición, junto al equipo encabezado por José María Zingoni.

Caputo explicó que esos encuentros fueron de carácter técnico y permitieron que los ediles hicieran preguntas, plantearan dudas y marcaran diferencias sobre distintos capítulos del proyecto. También señaló que en el Concejo se recibieron aportes de sectores que no habían participado inicialmente de la consulta municipal, como el Colegio de Ingenieros Agrónomos.

La dirigente del PRO remarcó que, una vez que el proyecto ingrese formalmente, cada bloque tendrá su propia postura. Sin embargo, planteó una condición central para el debate: “Me comprometí a que sea una discusión política, pero no partidaria”.

En ese sentido, sostuvo que el eje no debería pasar por la pertenencia partidaria, sino por el impacto que tendrá el nuevo Código en la ciudad. “Lo más importante es poner por sobre las diferencias la prioridad de los bahienses y los problemas que hoy está atravesando la ciudad”, afirmó.

Caputo también destacó que el proceso mostró “un consenso bastante amplio” entre los colegios profesionales, aunque aclaró que no todos expresaron estar “al 100% de acuerdo”, algo que consideró normal en una norma que no se trabajaba desde hace décadas.

De cara al tratamiento legislativo, la presidenta del Concejo dijo que el desafío será poner el proyecto a disposición de los vecinos, porque serán quienes finalmente convivan con las reglas del nuevo Código. “La explicación y la respuesta nosotros se la tenemos que dar a los vecinos”, señaló.

Sobre los tiempos, recordó que al período ordinario le quedan seis sesiones: tres en octubre y tres en noviembre. De todos modos, aclaró que, si fuera necesario, se pueden convocar sesiones extraordinarias en diciembre.

“Voy a hacer todo lo posible para que sí”, respondió cuando se le preguntó si el Código podría tratarse este año. De todos modos, cerró advirtiendo que una norma de esta magnitud debería aprobarse con un consenso amplio y no con una votación ajustada.