El tip para aplicar rubor luego de los 50 y lograr efectos naturales

La forma de aplicar el rubor puede modificar notablemente el resultado final del maquillaje, especialmente después de los 50 años. Especialistas coinciden en que, más allá del tono elegido, la ubicación del producto sobre el rostro puede ayudar a generar un efecto visual más elevado y natural.

La maquilladora profesional Mia Hawkswell, quien trabajó con figuras como Pamela Anderson y Rose Byrne, recomienda colocar el rubor en la parte más alta del pómulo y llevarlo suavemente hacia las sienes. El objetivo es dirigir la atención hacia la zona superior del rostro y evitar que el color quede concentrado demasiado abajo.

La técnica tradicional de sonreír y aplicar el producto sobre la parte más redondeada de las mejillas no siempre produce el mismo efecto con el paso del tiempo. Por eso, algunos especialistas aconsejan comenzar debajo del extremo externo del ojo, continuar sobre el pómulo y difuminar en dirección ascendente.

Otro punto importante es evitar llevar el producto hacia abajo. Los profesionales señalan que esa dirección puede producir visualmente el efecto contrario al buscado. También aconsejan aplicar poca cantidad e ir sumando de manera progresiva, especialmente en pieles maduras.

La textura también puede marcar diferencias. Algunos maquilladores prefieren las fórmulas en crema porque suelen integrarse mejor con pequeños toques y pueden evitar que el producto se acumule sobre las líneas de expresión.

De todos modos, no existe una regla única. La forma y la estructura de cada rostro también influyen en la manera más conveniente de distribuir el rubor, por lo que la edad funciona apenas como una referencia y no como una norma estricta.