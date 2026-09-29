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Hallan el cuerpo del quinto pescador desaparecido en Guaminí tras 16 días de búsqueda
El hombre era el último ocupante de la embarcación que permanecía desaparecido desde el 12 de septiembre, cuando una lancha se dio vuelta en la Laguna del Monte. Los otros cuatro pescadores ya habían sido hallados sin vida.
El cuerpo del quinto pescador que permanecía desaparecido en Guaminí fue encontrado este domingo, después de 16 días de una intensa búsqueda en la Laguna del Monte.
El hombre formaba parte del grupo que navegaba en una embarcación que se dio vuelta el pasado 12 de septiembre. El hallazgo se produjo a unos 2.000 metros del lugar donde ocurrió el incidente náutico y permitió dar por finalizados los operativos de rastrillaje desplegados en la zona.
En las tareas participaron distintos equipos de emergencia, entre ellos Bomberos Voluntarios de Bolívar, que brindaron asistencia técnica y colaboraron con vuelos de drones sobre el espejo de agua.
Los otros cuatro ocupantes de la lancha habían sido encontrados anteriormente sin vida. Fueron identificados como José Domingo Carrizo, de 84 años; Carlos Augusto Pérez, de 71; José Luna, de 70; y José Antonio Bianchi, de 52, un guía de pesca local domiciliado en el Balneario Cochicó. La identidad del quinto pescador hallado todavía no había sido informada oficialmente.
Concluidas las tareas de rescate, señala Radio Mitre, las actuaciones quedaron en manos de la Justicia, que continúa con la investigación para establecer las circunstancias y eventuales responsabilidades por el hecho.
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