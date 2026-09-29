Milei viaja a París en busca de nuevas inversiones y se reúne con Macron

El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche rumbo a Francia para encabezar la Argentina Week en París, una actividad que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios con el objetivo de promover inversiones y oportunidades comerciales en el país.

La agenda tendrá su punto central el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se desarrollará una jornada bajo el lema “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Allí, Milei brindará el discurso principal desde las 5.30, hora argentina.

Más tarde, a las 13.50, el mandatario mantendrá una reunión privada con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Luego participará de una recepción ofrecida por el jefe de Estado francés a la delegación argentina.

🇦🇷 Milei viaja a París con 13 gobernadores aliados para la "Argentina Week"



La comitiva que acompaña al Presidente y la mira puesta en el Congreso: entre negociaciones y posibles sesiones extraordinarias.



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El programa incluirá exposiciones sobre la situación macroeconómica de la Argentina y distintos paneles vinculados con energía, minería, agro, salud, biotecnología, comercio y desregulación. Entre los empresarios anunciados aparecen representantes de compañías como TotalEnergies, Glencore, Santander, Louis Dreyfus Company e YPF.

La actividad oficial comenzará el miércoles con un cóctel y una cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia. Para el viernes, en tanto, están previstos encuentros específicos sobre tecnología, inteligencia artificial, energía, minerales críticos y desarrollo nuclear, con participación de funcionarios nacionales y gobernadores de distintas provincias.

También se desarrollará una mesa redonda en la Cámara de Comercio Internacional para analizar las posibilidades comerciales derivadas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de temas vinculados con seguridad jurídica, infraestructura, agroindustria y condiciones para atraer inversiones de largo plazo.

En paralelo, una delegación integrada por 15 empresas pesqueras argentinas participará del Argentina B2B Week, donde están previstas 165 reuniones de negocios con referentes de la industria alimentaria francesa para promocionar productos del Atlántico Sur.

La visita de Milei concluirá con una ceremonia en la que recibirá un reconocimiento del Paris Economic Forum.