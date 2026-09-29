Destacada C
Milei viaja a París en busca de nuevas inversiones y se reúne con Macron
El Presidente participará de la Argentina Week. Además, la agenda incluirá encuentros con empresarios, funcionarios y gobernadores.
El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche rumbo a Francia para encabezar la Argentina Week en París, una actividad que reunirá a funcionarios, gobernadores y empresarios con el objetivo de promover inversiones y oportunidades comerciales en el país.
La agenda tendrá su punto central el jueves en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde se desarrollará una jornada bajo el lema “Fuerzas que impulsan el crecimiento de la Argentina: hitos y oportunidades de inversión”. Allí, Milei brindará el discurso principal desde las 5.30, hora argentina.
Más tarde, a las 13.50, el mandatario mantendrá una reunión privada con el presidente francés Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo. Luego participará de una recepción ofrecida por el jefe de Estado francés a la delegación argentina.
🇦🇷 Milei viaja a París con 13 gobernadores aliados para la "Argentina Week"— LN+ (@lanacionmas) September 28, 2026
La comitiva que acompaña al Presidente y la mira puesta en el Congreso: entre negociaciones y posibles sesiones extraordinarias.
📺 En +Noticias pic.twitter.com/vJOWO5MpsA
El programa incluirá exposiciones sobre la situación macroeconómica de la Argentina y distintos paneles vinculados con energía, minería, agro, salud, biotecnología, comercio y desregulación. Entre los empresarios anunciados aparecen representantes de compañías como TotalEnergies, Glencore, Santander, Louis Dreyfus Company e YPF.
La actividad oficial comenzará el miércoles con un cóctel y una cena de bienvenida en la Embajada argentina en Francia. Para el viernes, en tanto, están previstos encuentros específicos sobre tecnología, inteligencia artificial, energía, minerales críticos y desarrollo nuclear, con participación de funcionarios nacionales y gobernadores de distintas provincias.
También se desarrollará una mesa redonda en la Cámara de Comercio Internacional para analizar las posibilidades comerciales derivadas del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, además de temas vinculados con seguridad jurídica, infraestructura, agroindustria y condiciones para atraer inversiones de largo plazo.
En paralelo, una delegación integrada por 15 empresas pesqueras argentinas participará del Argentina B2B Week, donde están previstas 165 reuniones de negocios con referentes de la industria alimentaria francesa para promocionar productos del Atlántico Sur.
La visita de Milei concluirá con una ceremonia en la que recibirá un reconocimiento del Paris Economic Forum.
San Lorenzo va por el Nº1 de la fase regular en la Liga de Plata
Un adolescente pateó un patrullero al ser interceptado manejando una moto robada
La Selección Argentina se entrenó con la mira puesta en Bolivia
Balcarce volvió a rugir: 27 mil personas vibraron con la reapertura del autódromo Fangio
Revelan el truco casero con rosas y naranja que sirve para perfumar la casa en primavera
Más Leídas
-
Noticias A15 horas ago
Confirmaron cómo será el corte de agua de 36 horas: horarios y dónde habrá cisternas
-
Noticias B19 horas ago
Oficializan feriados por la visita del papa León XIV
-
Noticias B20 horas ago
Wado de Pedro explicó por qué se fueron del recinto durante el debate por la Zona Fría
-
La región18 horas ago
Escándalo en La Madrid: usaron un bidón de agroquímico en la Fiesta del Chorizo a la Pomarola
-
Noticias A14 horas ago
"Si hay que sumar a Drácula para sacar a Milei, lo vamos a hacer"
-
Noticias B21 horas ago
"Asensio era un depredador que no tuvo control de sus impulsos"
-
Uncategorized12 horas ago
Se anticipan lluvias desde la madrugada de este martes
-
Noticias B18 horas ago
Liberaron al guardiacárcel que circulaba en un auto robado, pero la causa sigue abierta