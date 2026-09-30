Miércoles sin clases por el paro de Suteba, ATE y Aduns en Bahía

Una nueva jornada de medidas de fuerza vuelve a afectar este miércoles el normal dictado de clases en Bahía Blanca, con paros impulsados por SUTEBA, ATE y ADUNS que alcanzan tanto a establecimientos provinciales como a la Universidad Nacional del Sur y sus escuelas dependientes.

En el ámbito de las escuelas bonaerenses, SUTEBA Bahía Blanca resolvió un paro de 24 horas para este miércoles 30 de septiembre. La medida fue definida en una reunión de delegados realizada el lunes y se suma a los reclamos por una nueva convocatoria a paritarias, mejoras salariales, el funcionamiento de IOMA y las condiciones en las que se desarrolla la actividad docente.

El impacto en los establecimientos educativos se profundiza por la adhesión de los auxiliares de la educación nucleados en ATE, que también cumplen un paro durante toda la jornada. La medida alcanza a Bahía Blanca y otros distritos de la región, entre ellos Patagones, Monte Hermoso, Coronel Dorrego, Tornquist, Saavedra, Coronel Pringles, Coronel Suárez y Puan.

ATE reclama una recomposición salarial, el pase a planta permanente de trabajadores temporarios, la derogación de la Resolución 293/18 y mejoras en las prestaciones de IOMA. La protesta se produce además mientras continúa abierta la discusión paritaria con el Gobierno bonaerense.

A ese escenario se suma el conflicto universitario. ADUNS inició un paro de 72 horas que se extenderá hasta el viernes 2 de octubre, por lo que se verá afectada la actividad académica en la Universidad Nacional del Sur y también en las escuelas que dependen de esa casa de altos estudios.

El gremio universitario reclama que el Gobierno nacional aplique la Ley de Financiamiento Universitario y actualice los salarios y las becas estudiantiles. La medida se lanzó luego de que los sindicatos rechazaran la última propuesta salarial oficial y en medio de una intimación judicial para que el Ejecutivo cumpla con los artículos de la norma referidos a recomposición salarial y becas.

El juez federal Martín Cormick había otorgado al Gobierno un plazo para cumplir íntegramente una medida cautelar que ordena aplicar esos puntos de la ley. Según había informado ADUNS, la falta de cumplimiento derivaría en una profundización del plan de lucha, que finalmente desembocó en el paro iniciado este miércoles.

De esta manera, la coincidencia de las tres medidas genera una jornada especialmente compleja para la actividad educativa bahiense: Suteba y ATE paralizan sectores de las escuelas provinciales, y Aduns hace lo propio en la UNS y sus establecimientos preuniversitarios.

En el caso universitario, el paro además funciona como antesala de la quinta Marcha Federal Universitaria, prevista para el 15 de octubre, dentro de un conflicto que acumula numerosas jornadas sin clases durante 2026.