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La UNS cambia los cursos para ingresantes: serán virtuales y autogestionados
Modificó el programa de Acompañamiento a las Trayectorias Iniciales. El cursado dejará de ser presencial. Cómo será el formato para los exámenes.
La medida alcanzará a quienes ingresen a la UNS a partir de 2027 y también a estudiantes de años anteriores que todavía adeuden la aprobación del ATI. Según se explicó, el objetivo es facilitar el acceso a los contenidos desde cualquier lugar y permitir que cada alumno pueda avanzar de acuerdo con sus propios tiempos de aprendizaje.
Uno de los principales cambios será la eliminación de los cursos presenciales que hasta ahora se realizaban en febrero. La Universidad tuvo en cuenta especialmente la situación de los ingresantes provenientes de localidades de la región, que debían afrontar durante varias semanas gastos de alojamiento y manutención en Bahía Blanca.
La nueva modalidad se implementará a través de la plataforma Moodle y contará con material audiovisual y escrito, además de evaluaciones autoadministradas. También habrá tutorías virtuales de consulta durante las dos semanas previas a los exámenes.
Sin embargo, no todo el programa será a distancia. Los exámenes de contenidos seguirán tomándose de manera presencial en diciembre, febrero, marzo, julio y agosto, mientras que el Taller del Ingresante también mantendrá actividades presenciales durante dos quincenas, previstas para marzo y agosto de cada año.
La primera inscripción bajo este nuevo esquema comenzó este lunes 28 de septiembre y permanecerá abierta hasta el 11 de diciembre. Luego, entre el 11 y el 15 de ese mes, se recibirán las solicitudes para rendir los primeros exámenes presenciales, programados para el 17 y 18 de diciembre. Los horarios y lugares todavía deberán ser confirmados.
Desde la UNS señalaron además que el cambio busca fortalecer la articulación con las escuelas secundarias y reducir barreras económicas para quienes viven fuera de Bahía Blanca, al permitir que buena parte de la preparación previa al ingreso pueda realizarse sin necesidad de trasladarse a la ciudad.
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