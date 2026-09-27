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Un guardiacárcel de Villa Floresta fue detenido por circular en un auto robado
El hombre, de 43 años, manejaba un Renault Logan con pedido de secuestro por robo en Lanús y patentes apócrifas.
Un guardiacárcel de 43 años fue detenido este domingo en el Parque de Mayo luego de que la Policía comprobara que circulaba en un Renault Logan con pedido de secuestro por robo en Lanús y con chapas patentes falsas.
El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 13, en el sector de las canchas de softbol, donde efectivos del Comando de Patrullas identificaron a Gerardo Andrés Davicino, quien se desempeña como Prefecto Mayor del Servicio Penitenciario Bonaerense y cumple funciones en la Unidad Penal Nº 4 de Villa Floresta.
En una primera consulta, la patente colocada en el vehículo no registraba impedimentos. Sin embargo, al cotejar la documentación con las numeraciones identificatorias del rodado, los agentes detectaron inconsistencias y establecieron que las chapas eran apócrifas.
Ante esa situación, intervino personal de la Planta Verificadora, que realizó una inspección técnica del automóvil. Al determinar la numeración real del motor y consultar el sistema, se confirmó que el Logan tenía pedido de secuestro activo por una causa de robo automotor con intervención de la UFIJ Nº 6 de Lanús.
Durante la revisión del habitáculo, además, los efectivos encontraron un paquete de correo que contenía otras chapas patentes, elemento que fue incorporado a la causa.
La Policía secuestró el vehículo, la documentación y las patentes halladas, mientras que Davicino fue trasladado a la Comisaría Séptima.
En la investigación intervienen la Fiscalía Federal y la UFIJ Nº 6 de Lanús, que ahora deberán establecer el origen de la documentación y de las chapas utilizadas.
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