Cayó en un operativo un hombre que tenía pedido de captura por robo

Un hombre de 43 años fue detenido este domingo luego de que la Policía comprobara que tenía un pedido de captura activo en una causa por robo.

El procedimiento se realizó minutos antes del mediodía, en inmediaciones de Juana Azurduy y Pedro Pico, durante un operativo preventivo desplegado por personal del Comando de Patrullas.

Allí, los efectivos identificaron a Mario Alberto Jara y, al consultar sus datos en el sistema informático policial, detectaron que era buscado por la Justicia.

Según se informó oficialmente, sobre Jara pesaba un pedido de captura vigente desde el 22 de septiembre, en el marco de una causa caratulada por robo.

La medida había sido solicitada por el Juzgado de Garantías Nº 4 del Departamento Judicial Bahía Blanca. Tras confirmarse el requerimiento judicial, el hombre fue detenido y trasladado a la Comisaría Sexta, donde quedó a disposición de la Justicia.