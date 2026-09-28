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Tres Arroyos: detienen a un hombre acusado de golpear con una silla a su pareja
Ocurrió en una vivienda de Charcas Bis al 1400. La víctima, de 19 años, sufrió lesiones leves en el rostro. El acusado cumplía prisión domiciliaria por una causa de robo agravado.
Un hombre de 28 años fue aprehendido este domingo en Tres Arroyos, acusado de agredir a su pareja con una silla en el interior de una vivienda ubicada en Charcas Bis al 1400.
El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertó sobre una situación de violencia en el domicilio. Al llegar al lugar, personal policial procedió a la aprehensión del sospechoso.
De acuerdo con el parte oficial, la víctima, una joven de 19 años, sufrió una contusión y un hematoma en el ojo izquierdo. Las lesiones fueron calificadas como leves.
Además, se informó que el acusado se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria en el marco de una causa por robo agravado por escalamiento, a disposición del Juzgado de Ejecución Penal Nº2 del Departamento Judicial Bahía Blanca.
En la investigación interviene la UFIJ Nº6.
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