El comunicado de la familia de Daniel Osvaldo tras su internación: "Está bien y lúcido"

La familia de Daniel Osvaldo difundió un comunicado para llevar tranquilidad sobre el estado de salud del exfutbolista, quien permanece internado en terapia intensiva a raíz de un derrame pleural, y desmintió distintas versiones que habían circulado en torno a su situación personal.

“Dani está bien y lúcido”, señalaron sus allegados a través de las redes sociales del exdelantero, al tiempo que aclararon que no llegó al hospital en las condiciones que habían informado algunos trascendidos. “No es verdad que estaba o llegó en estado de indigencia, llegó como cualquier persona podría llegar luego de varios días con dolor y sin apetito”, expresaron.

Según explicaron, Osvaldo comenzó con malestares que inicialmente fueron interpretados como dolores musculares o intercostales, hasta que los médicos detectaron un derrame pleural, conocido popularmente como “líquido en el pulmón”.

“El se encuentra internado en terapia debido a un derrame pleural”, indicaron en el mensaje, donde además detallaron que el exjugador fue sometido a una intervención quirúrgica. “Los médicos le realizaron una cirugía para limpiar la zona y actualmente estamos a la espera de los resultados de los cultivos”, agregaron.

La familia explicó que esos estudios serán determinantes para establecer el diagnóstico definitivo y definir el tratamiento correspondiente para la infección detectada. “Son indispensables para tener el diagnóstico exacto —es decir, ponerle nombre y apellido a lo que tiene— y así definir el tratamiento adecuado”, remarcaron.

Además, agradecieron el trabajo del equipo médico que atiende al exjugador en el sistema de salud pública y pidieron responsabilidad a la hora de difundir información sobre su estado.

Osvaldo, de 40 años, había continuado vinculado a la música tras su retiro del fútbol profesional y tenía previsto un show junto a su banda para fines de octubre. Durante su carrera deportiva vistió las camisetas de Huracán, Boca Juniors, Roma, Juventus, Inter de Milán, Espanyol y la selección italiana.