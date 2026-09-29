Día Mundial del Corazón: un cardiólogo explica las señales de alerta y cómo cuidarse

En el marco del Día Mundial del Corazón, el cardiólogo bahiense Rodrigo De La Faba destacó la importancia de la prevención y la educación para reducir el impacto de las enfermedades cardiovasculares.

En el programa Nunca es Tarde de La Brújula 24, el especialista remarcó que la prevención debe comenzar desde edades tempranas y que la construcción de hábitos saludables atraviesa todas las etapas de la vida.

“Nuestro principal desafío es la cultura saludable. Que nuestra comunidad vayamos tomando conciencia de lo que le hace bien y nos permite estar saludables, no llegar a la enfermedad”, sostuvo.

En ese sentido, indicó que desde la Sociedad de Cardiología se realizan actividades con estudiantes de primaria y secundaria, donde se abordan temas como descanso, actividad física, reducción del uso de pantallas y prevención del vapeo.

“Si uno se mantiene saludable, que son medidas muy básicas y muy sencillas, y adquiere hábitos, la situación es fácil, la enfermedad no se desarrolla. Lo que le hace bien al cerebro le hace bien al corazón”, afirmó.

Entre los principales factores de riesgo mencionó la hipertensión, el sobrepeso, la obesidad, el sedentarismo, la diabetes y el colesterol elevado. También incorporó aspectos que en los últimos años comenzaron a tener mayor relevancia, como la calidad del sueño y el manejo de las emociones.

“El manejo de las emociones es muy importante a nivel cardíaco y neurológico, porque las emociones controladas o calmas ayudan a que el sistema cardiovascular trabaje en forma regular”, explicó.

A su vez, alertó que estados prolongados de ira, angustia o aislamiento social pueden afectar el funcionamiento del organismo. “Si estás todo el día con estas emociones, la irascibilidad, el contestar mal, el estar enojado, todas esas situaciones hacen que el corazón y el cerebro estén en alerta”, señaló.

Respecto de las señales que requieren atención, De La Faba indicó que uno de los síntomas más importantes es el dolor en el pecho que se prolonga en el tiempo.

“Si el dolor dura más de 20 minutos, hay que consultar. No hay que consultar a las tres horas o cuatro horas, porque cuanto antes consultas, mejor va a ser el tratamiento que vamos a poder aplicar y menor va a ser la secuela”, explicó.

También mencionó la sensación de presión intensa en el pecho, con posibles irradiaciones hacia el hombro, mandíbula o brazos, como un cuadro que debe ser evaluado rápidamente.

Otro de los síntomas que pueden requerir controles son las palpitaciones persistentes. “La mayoría de las arritmias son buenas, son de fácil control y tratamiento, pero hay un grupo muy chiquitito que son graves y requieren un tratamiento más específico”, indicó.

En cuanto a la alimentación, el cardiólogo resumió la importancia de priorizar alimentos naturales y reducir productos ultraprocesados. “Hoy un poco el lema es usar más zapatillas, o sea, moverte, hacer actividad física, pelar más fruta y abrir menos paquetes”, expresó.

Sobre el consumo de vino y su posible relación con la salud cardiovascular, De La Faba señaló que los beneficios dependen de la cantidad y la calidad, y aclaró que las recomendaciones actuales contemplan límites específicos.

“El varón tiene un poquito más y se mide en copas semana: siete copas de 200 mililitros de un vino de buena calidad puede estar relacionado a los antioxidantes”, explicó. En tanto, agregó que en mujeres la referencia es menor.