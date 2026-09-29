Un adolescente pateó un patrullero al ser interceptado manejando una moto robada

Un adolescente de 15 años fue detenido ayer por la tarde en General Daniel Cerri cuando circulaba a bordo de una motocicleta que registraba un pedido de secuestro activo.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 16 en Balcarce al 300, donde personal de la Policía Local interceptó una Yamaha FZ de color naranja, dominio 433HKB.

Al verificar el número de chasis mediante el sistema informático, los efectivos constataron que el rodado tenía un pedido de secuestro vigente, cargado ese mismo 28 de septiembre, a requerimiento de la UFIJ N°2 y con intervención de la Comisaría Segunda.

De acuerdo con el parte oficial, al momento de la interceptación el menor (cuenta con múltiples antecedentes) ofreció resistencia al accionar policial y golpeó una de las puertas del patrullero, provocando una abolladura en el sector trasero derecho.

Por el hecho se dio intervención al Juzgado de Garantías del Joven, a la UFIJ del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°3 y a la Defensoría correspondiente. También tomó conocimiento la UFIJ N°7.

Las actuaciones fueron iniciadas por encubrimiento, resistencia a la autoridad y daño. Finalmente, se aguardaba la presencia de la madre del adolescente para su retiro.